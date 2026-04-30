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Contrat avec Siemens
Les CFF lanceront 200 nouveaux trains à deux étages dès 2031

Siemens livrera jusqu'à 200 trains à deux étages aux CFF pour 2 milliards de francs. Premiers départs en 2031 sur les réseaux romands et zurichois.
Publié: 14:45 heures
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Dernière mise à jour: 15:21 heures
Siemens livrera jusqu'à 200 trains à deux étages aux CFF pour 2 milliards de francs.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF et Siemens ont signé jeudi le contrat portant sur la livraison de jusqu'à 200 rames à deux étages pour un montant total de près de 2 milliards de francs. Les trains de type Deisro DoSto doivent être mis en service dès 2031 sur le réseau du RER zurichois et en Suisse romande.

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La commande prévoit la livraison de 116 trains avec une option pour maximum 84 trains supplémentaires. Une grande partie du projet, de la gestion de projet à la mise en service en passant par les tests et les essais d'homologation, se déroulera en Suisse, note Siemens dans un communiqué.

Dans le cadre de cette commande, Siemens investira au total 110 millions de francs d'ici 2029 dans l'extension de son site zurichois de Wallisellen, dédié à la fabrication de matériel roulant.

Recours retiré

Fin novembre, Stadler Rail avait déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral soutenant que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'était que de 0,6%. Les CFF assuraient de leur côté que l'offre de Siemens était la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).

Début avril, l'entreprise thurgovienne a annoncé qu'elle retirait son recours. Bien que les documents reçus dans le cadre de la procédure soient caviardés et n'aient pas permis une transparence suffisante, ils ont toutefois montré que les CFF ont mis à profit leur marge de manoeuvre en faveur de Siemens, notait l'entreprise.

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