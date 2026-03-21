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Les CFF étendent massivement les réservations de places assises

Les CFF étendent massivement leur offre de réservation de places assises. Désormais, les voyageurs peuvent choisir leur place sur presque toutes les grandes lignes de train.
Publié: 14:53 heures
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Dernière mise à jour: 15:24 heures
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Les voyageurs peuvent réserver une place assise sur presque toutes les lignes grandes lignes.
Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur
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Robin Wegmüller

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment planifier lorsqu'ils prennent le train. Depuis fin 2025 déjà, les CFF permettent aux voyageurs de réserver à l'avance les places assises de leur choix dans les trains de quelques lignes de Zurich-Lugano et Bâle-Lugano. Désormais, cette offre concerne presque toutes les lignes grandes lignes, confirment les CFF à «20 minutes». Il faudra simplement débourser cinq francs.

Sont concernés: les Intercity FV Dosto, IC2000, ICN, et les voitures unifiées IV et Astoro. Les voyageurs peuvent donc profiter de la nouvelle offre sur les trajets vers Genève, Lausanne, Berne, Saint-Gall et Coire.

Cette fonctionnalité devrait également être introduite par les CFF au printemps pour l'Italie, puis étendue à l’Allemagne en été. Pour ce qui concerne la France, la réservation en première classe est déjà en vigueur.

Possible aussi pour les vélos

Les places réservées seront signalées au-dessus des sièges. Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation directement depuis l’application, ou le site web des CFF. Il est possible de choisir un siège dans les voitures-familles, ainsi que dans les zones Business ou de repos. Des emplacements pour vélos sont également proposés.

La majorité des sièges d’un train reste cependant disponible sans réservation, rapporte «20 minutes».

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