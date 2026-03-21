Bonne nouvelle pour ceux qui aiment planifier lorsqu'ils prennent le train. Depuis fin 2025 déjà, les CFF permettent aux voyageurs de réserver à l'avance les places assises de leur choix dans les trains de quelques lignes de Zurich-Lugano et Bâle-Lugano. Désormais, cette offre concerne presque toutes les lignes grandes lignes, confirment les CFF à «20 minutes». Il faudra simplement débourser cinq francs.
Sont concernés: les Intercity FV Dosto, IC2000, ICN, et les voitures unifiées IV et Astoro. Les voyageurs peuvent donc profiter de la nouvelle offre sur les trajets vers Genève, Lausanne, Berne, Saint-Gall et Coire.
Cette fonctionnalité devrait également être introduite par les CFF au printemps pour l'Italie, puis étendue à l’Allemagne en été. Pour ce qui concerne la France, la réservation en première classe est déjà en vigueur.
Possible aussi pour les vélos
Les places réservées seront signalées au-dessus des sièges. Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation directement depuis l’application, ou le site web des CFF. Il est possible de choisir un siège dans les voitures-familles, ainsi que dans les zones Business ou de repos. Des emplacements pour vélos sont également proposés.
La majorité des sièges d’un train reste cependant disponible sans réservation, rapporte «20 minutes».