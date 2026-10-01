En ce début d'octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, un médecin éclaire le véritable risque qu'implique un diagnostic chez une femme de votre famille proche.

Une femme de votre famille a été diagnostiquée d'un cancer du sein? Ces précautions peuvent vous sauver

Une femme de votre famille a été diagnostiquée d'un cancer du sein? Ces précautions peuvent vous sauver

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le cancer du sein touche une femme sur huit, soit plus de 6000 femmes et 50 hommes par an, en Suisse; un diagnostic précoce peut réduire la mortalité de 20%.

Un cas familial proche, surtout à un jeune âge, accroît le risque, mais seules 5 à 10% des patientes présentent une prédisposition génétique identifiable, pouvant être identifiée par des tests ciblant jusqu’à 18 gènes.

Selon le risque calculé, la surveillance est adaptée, avec des contrôles dès 25 ans pour les personnes concernées par les mutations BRCA1 ou BRCA1. Les tests génétiques restent toutefois réservés à des contextes particuliers après discussion médicale.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Lorsqu'une femme qu'on aime reçoit un diagnostic de cancer du sein, le choc balaie évidemment toute autre pensée de notre esprit, frappé d'horreur et d'angoisse. On n'a pas l'idée de se dire, à ce moment-là, que 5 à 10% des cancers du sein sont causés par des facteurs génétiques héréditaires et qu'un risque accru peut nous guetter, à notre tour, si la personne touchée appartient à notre famille. Mais, hélas, la possibilité existe, et cette situation douloureusement commune nécessite des précautions essentielles, susceptibles de sauver des vies.

Pour rappel, le cancer du sein touche une femme sur huit, soit plus de 6000 femmes et 50 hommes par an, rien qu'en Suisse. Et en cette aube d'octobre rose, diverses campagnes soulignent à nouveau l'importance du dépistage et du diagnostic précoce, qui peut réduire la mortalité de 20%. Pour les femmes concernées par une prédisposition génétique, le protocole de dépistage peut donc être adapté et renforcé, histoire de débusquer au plus vite le moindre signe d'apparition de la maladie.

Le risque peut doubler

«Plus le degré de parenté est proche, et plus la personne touchée est jeune au moment du diagnostic, plus le risque augmente, confirme le professeur Khalil Zaman, responsable de la consultation spécialisée du cancer du sein au CHUV. Globalement, on prend surtout en compte la famille de premier et de second degré, soit les parents, la fratrie, les enfants, ainsi que les grands-parents, tantes, oncles, nièces et neveux.»

On considère même que, dans certains cas de figure, le risque de développer la maladie peut doubler: «Mais cela ne signifie pas qu’il se multiplie par deux et que d’1 risque sur 8, on passe automatiquement à 1 risque sur 4, tempère notre expert. Le risque réel est calculé à partir d’une multitude de facteurs différents et propres à chaque femme, dont l’âge, les antécédents personnels et familiaux et d’éventuels facteurs de risque supplémentaires.»

A noter que les autres gènes testés présentent un risque moindre et qu'il est rare d'identifier plusieurs gènes pathogènes positifs chez la même patiente. D'ailleurs, la grande majorité des personnes testées n’en présentent aucun. «Seules 5 à 10% des patientes atteintes d’un cancer du sein présentent une prédisposition génétique trouvable», rappelle notre expert, soulignant le côté hautement multifactoriel de cette maladie.

On peut tester jusqu'à 18 gènes différents

En effet, les gènes concernés sont très divers et leur impact possible doit être évalué selon la situation individuelle de chaque personne. On ne présente plus les mutations BRCA-1 ou BRCA-2, rendues célèbres par la comédienne américaine Angelina Jolie, laquelle avait choisi de subir une double mastectomie préventive en 2013. Or, bien qu'il s'agisse des plus dangereux, ils sont loin de représenter les seuls gènes concernés.

«L’Institut Suisse du Cancer définit un certain nombre de critères sur la base desquels on peut, d’emblée, proposer un test génétique, poursuit le professeur Zaman. Celui-ci permet, par la même prise de sang, de tester 18 gènes différents, alors que, précédemment, on se concentrait surtout sur les mutations BRCA-1 et BRCA-2, qui elles peuvent augmenter le risque jusqu’à 70% et provoquer des cancers aussi chez des femmes jeunes.»

Des études britanniques ont calculé qu'environ une personne sur 400 est porteuse de cette mutation, tandis que d'autres l'estiment plutôt à une personne sur 800. Elle peut être à l'origine d'autres formes de cancer, comme celui de l'ovaire, mais la recherche suggère que moins de 5% de tous les cancers du sein ou des ovaires sont causés par cette mutation.

« Pour les personnes présentant un risque estimé entre 17 et 29%, une mammographie annuelle est remboursée par l’assurance à partir de 40 ans. Professeur Khalil Zaman, responsable de la consultation spécialisée du cancer du sein au CHUV »

Comment le dépistage s'adapte-t-il en cas de risque accru?

Rappelons toutefois que, dans la majorité des cas, aucun facteur génétique n'est identifié lors des tests. Mais que fait-on, alors, face à une patiente qui reste angoissée et stressée à l'idée de développer la maladie?

«En l’absence de mutation génétique, donc pour la majorité des personnes, des nomogrammes permettent d’estimer le risque individuel, à partir de son histoire familiale, de ses propres facteurs de risques et de la densité de ses seins, note le professeur Zaman. Cela permet de calculer un risque potentiel et d’adapter, selon le résultat, la surveillance à proposer aux patientes.»

En effet, dans les cantons qui pratiquent le dépistage du cancer du sein (dont tous les cantons romands), une mammographie est proposée dès l’âge de 50 ans, tous les deux ans. «Pour les personnes présentant un risque estimé entre 17 et 29%, une mammographie annuelle est remboursée par l’assurance à partir de 40 ans, ajoute le spécialiste. Si le risque est au-dessus de 30%, une IRM peut y être associée, plus efficace notamment chez les femmes jeunes dont les seins sont souvent très plus denses. Par contre, pour les personnes présentant la mutation BRCA-1 ou 2, les contrôles démarrent dès 25 ans.» Dans ce cas précis, une chirurgie mammaire prophylactique est également une option, selon les choix de chacune.

La première chose à faire: en parler avec sa ou son gynécologue!

Cela pose une question importante: pourquoi, dans le cas d'un risque estimé entre 17 et 29%, la mammographie n'est-elle pas remboursée avant 40 ans? «Puisque le risque augmente avec l’âge, on estime que, chez la majorité des femmes, la surveillance n’est pas nécessaire avant 40 ans, répond le professeur Zaman. En présence d’une histoire familiale, on peut, en revanche, proposer une mammographie lorsque la femme a dix ans de moins que la plus jeune membre de sa famille ayant développé un cancer du sein.» Par exemple, si votre tante a été diagnostiquée d'un cancer du sein à 40 ans, votre gynécologue pourrait vous proposer de réaliser une mammographie dès 30 ans.

Si, malgré tout, l'angoisse et l'inquiétude restent présentes, n'hésitez jamais à en discuter avec votre gynécologue. C'est d'ailleurs la toute première chose à faire, dès qu'une femme (ou un homme!) de votre famille vous annonce son diagnostic: «Pour toutes les femmes, les contrôles cliniques réalisés régulièrement chez la ou le gynécologue restent souhaitables», acquiesce le spécialiste. Au CHUV, les personnes qui s’inquiètent quant à un éventuel risque génétique peuvent bénéficier d’un avis au Service de médecine génétique.»

Pourquoi le test génétique n'est-il pas généralisé?

De manière générale, le professeur Zaman estime que les femmes sont, la plupart du temps, «très sensibles» au possible facteur génétique: «Certaines affirment même qu’elles ont débuté une imagerie, après avoir été alertées par des cas dans leur famille», observe-t-il.

Reste à savoir pourquoi ce test n'est pas proposé à toutes les femmes qui le souhaitent, dans un effort de lutte contre le cancer du sein? Simplement parce que ce n'est pas nécessaire, selon les médecins. «Il faut souligner que le risque génétique est un sujet très sensible, pointe le professeur Zaman. Selon les résultats et les gènes positifs découverts, on risque effectivement de créer des angoisses. C’est aussi pour cela qu’on ne teste pas des gènes au hasard, mais uniquement les plus pertinents, et que les objectifs doivent être bien discutés avant de réaliser le test. Aujourd’hui, ce genre de test ne s’adresse donc qu’aux personnes avec un contexte particulier.»