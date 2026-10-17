Le plus grand carac rose du monde, mesurant 82 cm de diamètre et pesant près de 18 kilos, a été présenté à Neuchâtel samedi dans le cadre d'Octobre rose pour sensibiliser au cancer du sein.

Neuchâtel bat le record du monde du plus grand carac rose

Neuchâtel bat le record du monde du plus grand carac rose

ATS Agence télégraphique suisse

Le plus grand carac rose du monde a été fabriqué par une confiserie neuchâteloise dans le cadre de la manifestation d'Octobre rose, pour la prévention du cancer du sein. Environ 200 personnes, la plupart en rose, sont venues samedi en déguster une part à Neuchâtel.

En 2025, c’est la boulangerie Ackermann Artisan à Yverdon-les-Bains (VD), qui avait confectionné un carac rose de 80 centimètres de diamètre. Celui qui a été fabriqué à Neuchâtel mesure 82 centimètres de diamètre et son poids est estimé à 17-18 kilos, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

Campagnes de prévention

Pour la 5e année, les traditionnels caracs verts deviennent roses dans les commerces participants. Leur prix, légèrement majoré, sert à financer des campagnes de prévention. Plus de 300 boulangeries et partenaires participent à la campagne, désormais également présente en Suisse alémanique.

Durant la matinée de samedi, la population neuchâteloise a pu également participer à des animations et découvrir des stands consacrés notamment à la prévention du cancer du sein et à l'autopalpation.

L'association Le Carac rose a été fondée à Lausanne par Mélanie Tanner. Touchée par un cancer du sein en 2020 à l’âge de 38 ans, elle a choisi de mettre ses compétences en marketing au service de la prévention, et plus particulièrement celle des jeunes femmes.