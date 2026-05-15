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Etrange nouvelle arnaque
Un ado biennois qui n'a rien demandé reçoit des colis Amazon tous les jours

A Bienne, un adolescent de 17 ans a reçu presque chaque jour des colis Amazon alors qu’il n’avait jamais passé commande. Selon la RTS, l’entreprise évoque une pratique frauduleuse appelée «brushing».
Publié: 14:11 heures
L'arnaque vécue par cet ado a pour but de publier de faux avis positifs sur la page des revendeurs.
Photo: AP
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un stylo à bille. Des surchaussures en plastique pour bloc opératoire. Des livres de coloriage pour enfants. Pendant plusieurs semaines, une famille biennoise a vu débarquer des colis Amazon presque tous les jours. Le problème? Le fils de 17 ans, à qui ils étaient adressés, n’avait absolument rien commandé, rapporte la RTS.

L’adolescent avait bien créé un compte Amazon il y a deux ans. Mais selon sa famille, il ne l’avait jamais utilisé pour passer commande et n’y avait même pas enregistré son adresse. Fin 2025, Amazon l’informe que son compte est bloqué en raison «d’activités suspectes», puis plus rien.

Sa maman appelle à l'aide

En avril dernier, l'ado commence à recevoir un paquet par jour de la part du distributeur. Tous les objets livrés sont plus inutiles les uns que les autres.

La mère du jeune homme contacte Amazon, notamment pour faire supprimer le compte de son fils, mais rien n'y fait. L'émission de service public alémanique «Espresso» finit par enquêter pour le compte de cette maman. Amazon évoque alors la technique du «brushing».

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Cette pratique consiste à envoyer des colis bon marché non commandés à des adresses obtenues illégalement. Le but? Pouvoir ensuite publier de faux avis positifs sur la plateforme, au nom des destinataires.

Rien à payer, rien à renvoyer

Amazon indique examiner les signalements liés à ce type de pratique et prendre des mesures contre les vendeurs qui enfreignent ses règles. Pour les destinataires, la règle est claire: un colis non commandé ne doit être ni payé ni renvoyé. 

Il peut être gardé, donné ou jeté. Il est en revanche recommandé d’informer la boutique en ligne, de préférence par écrit ou via le formulaire prévu pour signaler une commande jamais passée.

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