DE
FR

70'000 festivaliers présents
La 43e édition du Cully Jazz s'est achevée sur un bilan positif

Clap de fin pour la 43e édition du Cully Jazz qui a attiré 70’000 festivaliers. Quelque 140 concerts ont insufflé une ambiance festive sur les rives du lac Léman.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
L’organisation du festival estime à 70’000 le nombre de festivaliers ayant participé à la manifestation.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Cully Jazz s'est terminé samedi soir. Pour sa 43e édition, le festival a proposé près de 140 concerts. Melody Gardot, Roberto Fonseca, Fatoumata Diawara, Bahamadia et Emily Loizeau étaient notamment à l'affiche. Dans l’ensemble, la fréquentation des salles de concert et lieux de convivialité a été satisfaisante.

A lire aussi
Le printemps repart déjà… Mais ces 5 activités vont sauver le weekend!
Il fera frais dès dimanche
Le printemps repart déjà… Mais ces 5 activités vont sauver le weekend!
Manon Mullener, le jazz comme ligne de vie
Rencontre
Cully Jazz Festival
Manon Mullener, le jazz comme ligne de vie

Des caveaux vignerons aux rives du lac, l’ambiance générale était au beau fixe. Les soirées printanières et la musique festive ont rassemblé les foules, particulièrement lors des deux week-ends du festival. Tout comme les recettes des stands et bars, les résultats de la billetterie reflètent l’important engouement qu’a suscité cette édition 2026.

70'000 festivaliers

Les soirées du IN ont bénéficié d’une très bonne affluence avec un taux de remplissage de plus de 90%. L’organisation du festival estime à 70’000 le nombre de festivaliers ayant participé à la manifestation.

L'organisation s'est appuyée sur les services de 800 bénévoles. De l'accueil du public et des artistes, service aux bars, approvisionnement et propreté des lieux, ou encore gestion des caisses, ils assument une variété de rôles indispensables au bon fonctionnement du festival. La 44e édition aura lieu du 2 au 10 avril 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus