DE
FR

62 places, dont 10 pour des femmes
Face à la surcharge, Lausanne ouvre un hébergement d'urgence temporaire

Face aux besoins croissants, Lausanne augmente sa capacité d'hébergement d'urgence. Un nouvel espace pour 62 personnes ouvrira le 6 juillet, en remplacement de l'abri PC de la Vallée de la Jeunesse.
Publié: 12:06 heures
1/2
Cet immeuble dans les hauts de Lausanne remplace l'abri PC de la Vallée de la jeunesse et offre 62 places d'hébergement d'urgence.
Photo: Ville de Lausanne
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

L'accueil d'urgence pour les personnes dans le besoin s'élargit à Lausanne. La Ville annonce ce mardi 23 juin qu'elle remplace l'abri PC de la Vallée de la Jeunesse par un immeuble à la Route de Berne 34, dans les hauts de Lausanne.

A lire aussi
A Lausanne, l'évacuation de squats menace 150 personnes précaires
Avec vidéo
Evacuation de squats
A Lausanne, 150 personnes précaires pourraient se retrouver à la rue
Une femme aurait été séquestrée dans un squat lausannois
Grosse opération de police
Une femme aurait été séquestrée dans un squat lausannois
«Ce n’est idéal ni pour ces personnes, ni pour le voisinage, ni pour les passants»
Avec vidéo
Interview
Emilie Moeschler s'explique
«Ce n’est idéal pour personne»: Lausanne face aux sans-abri à la gare
Plusieurs sans-abri ont trouvé refuge sous la gare de Lausanne
Les 5 infos suisses du jour
La gare de Lausanne, nouveau refuge des sans-abri

Dès le 6 juillet prochain, cet «hébergement d'urgence temporaire» pourra accueillir 62 personnes, dont 10 places seront réservées aux femmes. C'est le Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP) de la Ville qui gèrera les lieux, sous la supervision de la municipale Emilie Moeschler (PS).

L'élue en charge de la cohésion sociale assure que ses équipes ont «travaillé d’arrache-pied pour trouver une alternative à l’abri PC de la Vallée de la Jeunesse». L'immeuble choisi offre la possibilité de «séparer les espaces et les sanitaires réservés aux femmes de ceux réservés aux hommes». Un espace commun pour les collations et un zone dédiée aux bagages complètent les avantages du lieu.

246 places, mais des locaux surchargés

Ce nouvel hébergement d'urgence sera en fonction «pour une durée minimale de 15 mois», avant que l'immeuble soit rénové et transformé. Les bénéficiaires seront accueillis entre 21h et 8h du matin, tous les jours, comme dans tous les établissements du dispositif lausannois.

Au total, Lausanne compte désormais 246 places d'hébergement d'urgence, contre 57 en 2018 rappelle le communiqué. Presque 200 sont gérées par la Ville de Lausanne, mais 31 places sont sous la responsabilité de l'Armée du Salut à la Marmotte. Et 26 sous celle de l'association le Sleep-In, à Malley, dont l'accueil d'urgence est actuellement surchargé en raison de la fermeture de squats, a indiqué samedi la RTS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus