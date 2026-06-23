Face aux besoins croissants, Lausanne augmente sa capacité d'hébergement d'urgence. Un nouvel espace pour 62 personnes ouvrira le 6 juillet, en remplacement de l'abri PC de la Vallée de la Jeunesse.

Face à la surcharge, Lausanne ouvre un hébergement d'urgence temporaire

Face à la surcharge, Lausanne ouvre un hébergement d'urgence temporaire

Léo Michoud Journaliste Blick

L'accueil d'urgence pour les personnes dans le besoin s'élargit à Lausanne. La Ville annonce ce mardi 23 juin qu'elle remplace l'abri PC de la Vallée de la Jeunesse par un immeuble à la Route de Berne 34, dans les hauts de Lausanne.

Dès le 6 juillet prochain, cet «hébergement d'urgence temporaire» pourra accueillir 62 personnes, dont 10 places seront réservées aux femmes. C'est le Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP) de la Ville qui gèrera les lieux, sous la supervision de la municipale Emilie Moeschler (PS).

L'élue en charge de la cohésion sociale assure que ses équipes ont «travaillé d’arrache-pied pour trouver une alternative à l’abri PC de la Vallée de la Jeunesse». L'immeuble choisi offre la possibilité de «séparer les espaces et les sanitaires réservés aux femmes de ceux réservés aux hommes». Un espace commun pour les collations et un zone dédiée aux bagages complètent les avantages du lieu.

246 places, mais des locaux surchargés

Ce nouvel hébergement d'urgence sera en fonction «pour une durée minimale de 15 mois», avant que l'immeuble soit rénové et transformé. Les bénéficiaires seront accueillis entre 21h et 8h du matin, tous les jours, comme dans tous les établissements du dispositif lausannois.

Au total, Lausanne compte désormais 246 places d'hébergement d'urgence, contre 57 en 2018 rappelle le communiqué. Presque 200 sont gérées par la Ville de Lausanne, mais 31 places sont sous la responsabilité de l'Armée du Salut à la Marmotte. Et 26 sous celle de l'association le Sleep-In, à Malley, dont l'accueil d'urgence est actuellement surchargé en raison de la fermeture de squats, a indiqué samedi la RTS.