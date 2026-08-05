Un habitant de Lutry dénonce l’impact des feux d’artifice du 1er août sur les oiseaux. Sur la vidéo qu'il partage, on voit une nuée d’étourneaux fuir leurs refuges. Mais quelles sont vraiment les conséquences sur leur santé?

Ce feu d'artifice vaudois a effrayé et fatigué toute une nuée d'étourneaux

Ce feu d'artifice vaudois a effrayé et fatigué toute une nuée d'étourneaux

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un habitant de Lutry (VD) dénonce les feux d'artifice du 1er Août qui ont fait fuir les oiseaux devant chez lui.

Une vidéo tournée depuis son balcon montre des nuées d'oiseaux dérangés par le bruit et les lumières.

Selon Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse, les feux d'artifice provoquent stress et désorientation chez les étourneaux, bien que leur nidification ne soit pas affectée en août.

Léo Michoud Journaliste Blick

Depuis la fête nationale et ses rares feux d’artifice, cet habitant de Lutry (VD) ne décolère pas. «C’est frustrant de voir que 20 minutes de poudre aux yeux payées par nos impôts foutent la vie des oiseaux en l’air», s’énerve Lionel Mermier.

Cet enseignant vaudois partage avec Blick une vidéo filmée depuis son balcon, le 1er août au soir. On y voit une grosse nuée d’oiseaux, principalement des étourneaux, s’envoler des grands arbres. Dans le même temps, au bord du lac, retentissent l’hymne national… et surtout les pétards lumineux tirés par la commune depuis le port.

«Oh non…», répète en boucle la compagne du Lutryen face à cet impressionnant spectacle. «On entend les oiseaux faire des cris de détresse pour avertir leurs congénères du danger», commente Lionel Mermier.

Ballet aérien gâché chaque 1er août

Depuis son «cadre idyllique», ce dernier est chaque année le «témoin privilégié d’une des plus grandes migrations de la région». Dès le mois de mars, il voit les étourneaux arriver en groupe et se regrouper le soir dans les grands arbres devant son balcon.

«Ces arbres sont des nichoirs, leur maison. Ils s’y sentent protégés, y dorment, se reproduisent et y déposent leurs œufs.» Mais leur «ballet aérien d’une maîtrise et d’une beauté exceptionnelles» est gâché chaque année par le 1er Août, s’emporte l’enseignant.

« Dès les premières fusées tirées sur le lac, tous les oiseaux fuient dans un vol désordonné Lionel Mermier, habitant de Lutry (VD) »

«Dès les premières fusées tirées sur le lac, tous les oiseaux fuient dans un vol désordonné et une cacophonie à peine couverte par le bruit des pétards. Ceux-ci ne reviendront pas», dénonce le Vaudois qui observe qu'«à partir du 2 août, ils ne viennent plus».

Pas en train de nicher

Devant la vidéo, Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse, confirme «qu’il s’agit en grande majorité d’étourneaux, avec leur silhouette trapue et triangulaire». D’autres espèces ont pu se mélanger au groupe dans ces arbres qui servent plutôt de «dortoir» que de lieu de nidification.

«Ils ont bien été dérangés par le bruit des feux d’artifice, induisant un comportement de fuite», indique l’ornithologue. Mais quelles sont les conséquences possibles pour ces oiseaux? «Une perte d’énergie, et l’éventualité que les oiseaux ne reviennent pas dormir dans ces arbres dans le futur», répond Chloé Pang.

« Ce ne sont pas des oiseaux en train de nicher, il n’y a pas eu d’abandon de nichée ou d’incidence sur la reproduction dans ce cas-là Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse »

Toutefois, la porte-parole relativise: «Mais comme ce ne sont pas des oiseaux en train de nicher, il n’y a pas eu d’abandon de nichée ou d’incidence sur la reproduction dans ce cas-là». En effet, les étourneaux ne forment pas de telles colonies pour nicher et le début du mois d’août n’est pas leur période de nidification, qui se situe entre fin mars et juin.

Plus de dommages en hiver qu’en été

Lionel Mermier appuie sa colère sur une étude bâloise récemment publiée dans la revue «Animal Behaviour», qui démontre que les feux d’artifice engendrent chez les oiseaux un grand stress qui peut durer des jours, de l’épuisement et une perte de repères. «Après un feu d’artifice, nous voyons beaucoup d’oiseaux qui dorment la journée. Leur tête enfouie dans leurs plumes, ils essaient de rattraper le sommeil perdu», a expliqué le biologiste Valentin Moser à Keystone-ATS.

« Les feux d’artifice du Nouvel An sont encore plus problématiques pour les oiseaux que ceux du 1er Août Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse »

Pour autant, cette étude porte sur des périodes hivernales, et non estivales. «Les feux d’artifice du Nouvel An sont encore plus problématiques pour les oiseaux que ceux du 1er Août, car ils trouvent moins facilement des ressources en hiver qu’en été», précise Chloé Pang.

Vers une interdiction aux urnes?

Pour Lionel Mermier, les feux d’artifice se font «au détriment de la faune, de l’eau de nos lacs et de l’air que nous respirons». En 2025 déjà, il avait contacté la commune de Lutry à ce propos. On lui avait répondu que «le lien de causalité entre les feux d’artifice et le déplacement des oiseaux est difficile à démontrer» – ce qui est plutôt vrai dans ce cas précis.

Le représentant de la commune lui avait indiqué que Lutry comptait «poursuivre cette tradition dans un avenir prévisible», estimant les feux d’artifice «majoritairement appréciés de la population et des visiteurs». En fonction «des développements futurs sur ce sujet», une remise en question de la pratique était envisagée.

Le 29 novembre prochain, la Suisse votera sur l’interdiction des feux d’artifice bruyants. Même s’il n’est «pas un écolo convaincu», Lionel Mermier sait qu’il votera «oui».