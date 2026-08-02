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Le spectacle déraille
L'incendie d'une barge gâche le feu d'artifice de St-Prex (VD)

Le feu d'artifice de St-Prex (VD) a pris une tournure inattendue samedi soir. Une barge sur le lac Léman a pris feu, déclenchant des explosions anarchiques. Malgré l'incident spectaculaire, aucun blessé n’a été rapporté.
Publié: il y a 36 minutes
Selon des témoins sur place, l'incendie aurait entrainé l'interruption de la représentation. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Au lieu du traditionnel bouquet final, les spectateurs du feu d'artifice de St-Prex (VD) ont eu droit à une salve spontanée et anarchique de fusées samedi soir. Celles-ci se sont déclenchées sous l'effet de l'incendie survenu sur la barge sur le lac Léman d'où les engins pyrotechniques étaient tirés.

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En plein spectacle pyrotechnique, la barge servant de plateforme de lancement a pris feu, a constaté Keystone-ATS sur une vidéo diffusée sur son site par 20 minutes. La représentation a alors été interrompue, privant le public du bouquet final, selon des témoins cités par ce média.

Feux interdits en plein air

Si le spectacle était terminé, les engins pyrotechniques encore sur la barge n'en ont pas moins continué d'exploser. Les images de l’incident montrent la structure en flammes sur le lac, alors que des détonations continuent de retentir. Les circonstances ayant provoqué l’incendie ne sont pas connues. Aucune information officielle ne fait état de blessés.

En raison de la sécheresse persistante et d'un risque d'incendie très élevé, l'Etat de Vaud comme la plupart des cantons avait interdit les feux en plein air ainsi que l'utilisation et la vente de feux d'artifice à l'occasion de la Fête nationale. Seule exception: les feux tirés à partir d'un plan d'eau.

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