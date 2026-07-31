Les oiseaux souffrent du stress causé par les feux d'artifice, selon une étude bâloise. L'interdiction prévue pour le 1er août pourrait leur épargner des nuits d'angoisse et des jours de récupération.

Une nouvelle étude montre les effets néfastes des feux d'artifice sur les oiseaux

Une nouvelle étude montre les effets néfastes des feux d'artifice sur les oiseaux

ATS Agence télégraphique suisse

Les oiseaux devraient se réjouir de l'interdiction des feux d'artifice décrétée pour le 1er août, samedi. Les engins pyrotechniques leur causent en effet un grand stress, qui peut durer des jours. Les oiseaux fuient, ils sont épuisés et mettent du temps à retrouver l'endroit où ils dorment habituellement, montre une nouvelle étude bâloise.

«Après un feu d'artifice, nous voyons beaucoup d'oiseaux qui dorment la journée. Leur tête enfouie dans leurs plumes, ils essaient de rattraper le sommeil perdu», explique le biologiste Valentin Moser à Keystone-ATS.

Une étude sur trois hivers

L'étude que l'ancien collaborateur de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a publiée dans le magazine spécialisé «Animal Behaviour» porte sur trois hivers (de 2020/2021 à 2022/2023). Elle analyse le comportement des oiseaux dans la région de Bâle, notamment celui de la mouette rieuse.

Lors de la fête de la Saint Sylvestre, de très nombreuses mouettes rieuses se sont retrouvées dans les airs au milieu de la nuit. Les oiseaux ont réagi directement aux feux tirés à proximité. Ils ont pris de l'altitude et ont clairement montré des signes de stress.

D'autres oiseaux, comme les canards ou les cygnes, ont quitté les lieux à la première détonation et ne sont revenus que le lendemain au mieux. Même des oiseaux, pourtant actifs tout au long de la journée, ont été pris de panique et se sont envolés au milieu de la nuit, souligne l'étude.

Des jours pour que la situation revienne à la normale

Le chamboulement des habitudes des oiseaux ne disparaît pas après une nuit. Les endroits où les mouettes rieuses avaient l'habitude de dormir ont été désertés les jours qui ont suivi la Saint Sylvestre. Durant l'hiver 2022/2023, il y avait 60% d'oiseaux en moins le 1er janvier par rapport aux effectifs décomptés le 27 décembre.

Il a fallu plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale et que le stress des oiseaux s'estompe. Les oiseaux ont été bien moins dérangés durant l'hiver 2020/2021, alors que sévissait la pandémie de Covid-19. L'usage d'engins pyrotechniques avait été moindre durant le semi-confinement en raison des restrictions qui avaient été imposées par les autorités sanitaires.

«Les oiseaux peuvent gérer ce type de perturbation», relève Valentin Moser. «Le problème des feux d'artifice est qu'ils sont tirés depuis de nombreux endroits différents et qu'ils n'offrent pas la possibilité aux oiseaux de les éviter». Les feux d'artifice sont aussi souvent utilisés tout au long de la nuit.