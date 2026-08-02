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Aucun blessé grave
Le 1er Août s'est déroulé sans accroc majeur en Suisse romande

Le 1er Août s'est déroulé sans incident majeur en Suisse romande. Malgré des nuisances liées aux pétards, les autorités saluent le comportement responsable de la population, notamment en Valais et à Fribourg.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Durant les célébrations, une cinquantaine d'interventions ont été recensées, mais aucun blessé n'est à déplorer.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le 1er Août s'est déroulé sans incident majeur en Suisse romande. Les autorités saluent le comportement globalement responsable de la population, malgré plusieurs interventions liées aux pétards et aux feux d'artifice.

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La police cantonale genevoise a reçu «de nombreux appels pour des pétards et des feux d'artifice», a-t-elle indiqué dimanche à Keystone-ATS. Une cinquantaine d'interventions ont été recensées, sans qu'aucun incident grave ou blessé ne soit à déplorer.

Une dénonciation à Fribourg

A Fribourg, la population a bien respecté l'interdiction de faire des feux, selon la police. Un groupe ayant allumé un feu en forêt à Gumefens a toutefois été dénoncé au Ministère public. Une vingtaine d'appels pour des pétards ont été reçus, mais sans suite à l'arrivée des patrouilles.

En Valais également, les festivités se sont déroulées sans incident particulier. La police a relevé le comportement responsable de la population.

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