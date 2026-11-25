L’objectif de Beat Jans pour l’emploi des réfugiés ukrainiens pourrait de nouveau être manqué. Le SEM prévoit un taux de 49,4% fin décembre, contre 50% visés pour les personnes présentes en Suisse depuis plus de trois ans.

Les cantons romands à la traîne dans l'intégration professionnelle des réfugiés ukrainiens

Les cantons romands à la traîne dans l'intégration professionnelle des réfugiés ukrainiens

En bref Fin octobre, 39% des 48'000 Ukrainiens en âge de travailler avaient un emploi; le SEM prévoit 49,4% fin décembre pour ceux présents depuis plus de trois ans, contre un objectif de 50%

Les taux d’emploi varient fortement selon les cantons: 76,3% en Appenzell Rhodes-Intérieures, contre 25,6% à Genève,

Six cantons manquent leur objectif; le Valais, Fribourg et surtout le Tessin risquent de devoir prendre des mesures

Ruedi Studer

Quelque 75'000 réfugiés ukrainiens au bénéfice du statut de protection S vivent actuellement en Suisse. Parmi eux, 48'000 personnes âgées de 18 à 64 ans sont en âge de travailler et doivent être intégrées au plus vite sur le marché de l'emploi. Au moins 50% des personnes présentes en Suisse depuis trois ans ou plus devraient exercer une activité lucrative. Un objectif que le conseiller fédéral socialiste Beat Jans souhaitait déjà atteindre fin 2025.

Or, le conseiller fédéral s'apprête une nouvelle fois à manquer cette cible. Fin octobre, un peu moins de 19'000 Ukrainiens – soit 39% des personnes en âge de travailler – occupaient un emploi. Chez les personnes présentes en Suisse depuis plus de trois ans, le taux d'activité est passé de 46% à 48,6% depuis le début de l'année. Dans ses projections, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'anticipe qu'une légère hausse, à 49,4% d'ici fin décembre: l'objectif de Beat Jans sera donc manqué de très peu.

Le SEM garde toutefois l'espoir de franchir le cap des 50%, comme il l'avait déjà annoncé à plusieurs reprises dans ses estimations mensuelles. Ce seuil devait être dépassé dès le mois de mai, et un taux de 51,4% était même attendu en septembre, mais les chiffres réels sont toujours restés inférieurs de deux à trois points de pourcentage.

«Le taux d’emploi augmente régulièrement»

«Le taux d'emploi évolue de manière continuellement positive et augmente régulièrement», souligne auprès de Blick la porte-parole du SEM, Magdalena Baker. Cette progression dépend cependant de plusieurs facteurs et n'avance pas partout au même rythme, notamment en raison des réalités propres aux marchés du travail cantonaux.

«Dans les cantons frontaliers, il peut être plus difficile de décrocher un poste dans certains secteurs peu qualifiés, car la concurrence des travailleurs frontaliers y est plus vive, explique Magdalena Baker. Dans les cantons où le chômage est en moyenne plus élevé, l'accès à l'emploi s'avère également plus ardu, et la structure économique locale joue aussi un rôle.»

Les exigences du marché du travail suisse sont en outre relativement élevées, poursuit-elle: «Les personnes qui maîtrisent bien une langue nationale et disposent d'une expérience professionnelle pertinente – ou qui en acquièrent une – trouvent généralement du travail plus rapidement.»

De grandes différences entre les cantons

De nettes disparités apparaissent ainsi entre cantons en matière d'intégration professionnelle. Dans 16 d'entre eux, plus d'un Ukrainien sur deux exerce une activité lucrative. Fin octobre, Appenzell Rhodes-Intérieures (76,3%), Obwald (69,2%), ainsi que Nidwald et Uri (67,1% chacun) occupaient la tête du classement. Parmi les grands cantons, l'Argovie affichait le meilleur résultat, avec 62,5%.

Bien que les cantons confrontés à un chômage plus élevé se voient fixer des objectifs revus à la baisse, six d'entre eux ne les atteignent même pas. Compte tenu de son taux de chômage fin octobre, Genève aurait dû atteindre 26,1%, mais plafonne à 25,6% et ferme ainsi la marche. Neuchâtel (31,6% au lieu de 33,8%) et Schaffhouse (43% au lieu de 43,1%) se situent également juste sous leur cible.

Trois cantons accusent même un retard supérieur à 5 points de pourcentage par rapport à leur objectif: le Valais (36,2% au lieu de 41,5%), Fribourg (38,4% au lieu de 47,7%) et le Tessin, avec seulement 27% contre 44,6% attendus.

La Confédération met la pression

Ces trois derniers cantons doivent s'attendre à ce que Berne serre la vis s'ils ne ramènent pas cet écart sous les 5 points de pourcentage d'ici à la fin de l'année, seuil au-delà duquel l'objectif est officiellement jugé non atteint. «Les cantons qui manquent leur cible doivent mettre en œuvre un plan de mesures afin de relever le taux d'emploi», précise Magdalena Baker. Ceux qui échouent à plusieurs reprises doivent soumettre leur dispositif à l'évaluation d'un organisme externe», ajoute-t-elle, afin d'analyser les blocages au cas par cas et de définir des correctifs ciblés.

La Confédération estime néanmoins avoir elle aussi une part de responsabilité et entend notamment renforcer la collaboration avec les offices régionaux de placement (ORP). «Nous pouvons encore nous améliorer et nous poursuivons nos efforts», promet la porte-parole du SEM.