La Fondation suisse de déminage (FSD) a fait découvrir sa campagne de sensibilisation «Clear the Way» aux Automnales, à Genève. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les innovations au service de la sécurité, mais aussi le quotdien à haut risque de ces spécialistes des zones de conflit.

De retour d’Ukraine, un spécialiste du déminage dévoile en terre helvétique les gestes qui sauvent

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En bref Aux Automnales de Genève, la Fondation suisse de déminage (FSD) a sensibilisé aux mines et restes explosifs, qui menacent près de 100 millions de personnes dans le monde et dont 46% des victimes civiles sont des enfants

En Ukraine, la FSD aide à entretenir et moderniser les machines de déminage, grâce à un financement du SECO de 7,1 millions de francs sur trois ans

Même après les combats, les engins explosifs font des victimes, rendent des terres inaccessibles et entravent les retours et la reconstruction

Mélissa Riffaut

Dimanche 15 novembre, en fin de journée, l’espace de l’invité d’honneur SWISSINT (le centre de l’armée suisse pour les missions de promotion de la paix à l’étranger) tranchait toujours au milieu des stands d’ameublement et de produits locaux. Plusieurs acteurs de l’action humanitaire y avaient installé leur stand, dont la Fondation suisse de déminage (FSD). Derrière l’ambiance festive, les Automnales 2026 ouvraient à Genève une fenêtre sur les enjeux internationaux de paix et de sécurité.

«En Suisse, nous marchons sans nous demander si le sol est sûr. Pour des millions de personnes, cette évidence n’existe pas», souligne Alexandra Brutsch, responsable de la communication à la FSD.

Une réalité encore abstraite pour une grande partie de la population suisse. Pourtant, les mines antipersonnel et les restes explosifs de guerre menacent près de 100 millions de personnes dans le monde. De l’Ukraine à l’Afghanistan, en passant par la Colombie et l’Irak, la FSD déploie son expertise par-delà les frontières. A travers une campagne de sensibilisation à 360 degrés, la Fondation fait connaître cette problématique au grand public.

Education à la paix

«Sur 100 victimes civiles de mines et munitions non explosées, 46 sont des enfants.» Cette statistique est inscrite sur le sol d’un labyrinthe près du stand de la FSD. Le parcours invite les visiteurs à prendre conscience d’une réalité souvent méconnue. L’immersion met en scène la perte de la liberté de mouvement et le quotidien des personnes qui vivent dans les zones contaminées par les mines terrestres.

Vu du ciel, le labyrinthe «The Only Way Out» (ndlr: «La seule issue») dessine la forme d’une mine. En son centre, une mère attend son fils. Tout autour, des chaussures jonchent le sol, symbolisant les civils, notamment les enfants, blessés, amputés ou tués par des engins explosifs.

Précision, patience et respect de la sécurité

A quelques mètres de là, le jeune public est maintenu en haleine. Olivier Shu, expert en déminage à la FSD, réalise sa dernière démonstration des Automnales. Certaines mines antipersonnel fonctionnent sous le coup de la pression: il faut avancer au ras du sol, centimètre par centimètre sur le champ de mines fictif. Détecteur en main, l’expert insiste sur l’importance de la précision, de la patience et du respect des procédures de sécurité. «Un démineur travaille 30 minutes, puis fait 30 minutes de pause», explique-t-il.

Cette semaine, il est retourné en Ukraine, où il exerce en tant que chef de programme pour la FSD. Il supervise également le projet de maintenance et de réparation des engins de déminage ukrainiens.

Des bunkers, un espace de travail

Olivier Shu s’est habitué à travailler au son des alertes dans les zones de conflit. Après avoir effectué des missions au Tchad pour la FSD, il apporte aujourd’hui son soutien au Service national des situations d’urgence ukrainien (SESU), en contribuant à l’entretien, à la réparation et à la modernisation de sa flotte de machines de déminage.

Financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à hauteur de CHF 7,1 millions sur trois ans, ce projet consolide les capacités techniques des équipes ukrainiennes. Hansjörg Eberle, directeur de la FSD, souligne l’importance de cette initiative: «En investissant dans la capacité technique du SESU, la Suisse aide l’Ukraine à renforcer sa propre réponse en matière de déminage.»

Basé à Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, Olivier Shu doit composer avec un contexte sécuritaire instable. La proximité du front et les risques qui en découlent font partie de son quotidien. Les bunkers font parfois même office de bureau.

Dans la région, la FSD intervient pour sécuriser d’anciennes zones de combat et organise des sessions de sensibilisation aux dangers des mines et restes explosifs dans les écoles et les villages. Pour Olivier Shu, cette prévention est primordiale: «L’éducation aux risques des mines antipersonnel et engins explosifs est essentielle pour assurer la sécurité des communautés vivant à proximité des zones dangereuses», souligne-t-il.

Des vies bouleversées

L’histoire de Kateryna illustre tragiquement ces dangers. Sa vie a basculé lorsqu’elle a roulé sur une mine dans une forêt en Ukraine. Grièvement blessée, elle a dû suivre une longue rééducation.

Depuis cet accident, elle conserve d’importantes séquelles physiques et psychologiques. «L’action de la FSD contribue à redonner de l’espoir aux populations. Elle peut permettre à un agriculteur de semer, de récolter et de cultiver à nouveau», ajoute Olivier Shu.

Une mission essentielle

En Suisse, par sa campagne de sensibilisation, La FSD rappelle que le danger ne disparaît pas avec la fin des combats. Les mines terrestres et les restes explosifs de guerre continuent de menacer les populations, y compris en dehors des zones sous tension.

Les conséquences ne s’arrêtent pas aux accidents: les terres deviennent inaccessibles, les personnes qui ont fui la guerre ne peuvent pas rentrer chez elles, l’agriculture est paralysée et la reconstruction des régions touchées prend du retard. «Le problème ne concerne pas uniquement les guerres en cours, souligne Hansjörg Eberle, directeur de la FSD. En Irak, au Cambodge, en Afghanistan, les restes explosifs de guerre continuent de faire des victimes et d’empêcher les communautés de reconstruire leur vie.»