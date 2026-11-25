La Suisse déplore la fermeture de son bureau diplomatique à Pyongyang, ordonnée par la Corée du Nord en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine. Berne assure que les relations bilatérales restent intactes.

La Suisse «regrette» la fermeture de son bureau à Pyongyang

La Suisse «regrette» la fermeture de son bureau à Pyongyang

AFP Agence France-Presse

Informée mercredi de la décision de Pyongyang de fermer son bureau diplomatique récemment ouvert en Corée du Nord, la Suisse a dit «regretter» cette décision, tout en affirmant qu'elle ne remettait «pas en cause les relations diplomatiques» entre les deux pays.

La Suisse, un des rares pays occidentaux représentés en Corée du Nord, avait officiellement rouvert fin octobre «le bureau diplomatique suisse», qui dépend de l'ambassade de Suisse à Pékin, en marge d'une visite de son ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Mais Pyongyang, par la voix de l'influente soeur du dirigeant Kim Jong Un, a menacé cette semaine de fermer ce bureau diplomatique en représailles à des sanctions récemment imposées par Berne liées à la guerre en Ukraine.

Et mercredi, l'agence officielle KCNA a annoncé que le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord avait «déclaré persona non grata le chef du bureau diplomatique suisse», l'exhortant «à quitter le pays sous 48 heures». Officiellement notifié mercredi de la décision de Pyongyang de fermer le bureau diplomatique suisse, le ministère des Affaires étrangères a dit dans un communiqué «regretter cette décision», et organiser le retour de ce diplomate auprès de l'ambassade de Suisse en Chine.

Les sanctions de l'ONU demeurent

Pour le ministère suisse, ces nouveaux développements ne remettent toutefois «pas en cause les relations diplomatiques» entre les deux pays. «Celles-ci se poursuivent par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Beijing, accréditée auprès de la Corée du Nord, et de l'ambassade nord-coréenne à Berne. La Suisse continuera de privilégier le dialogue par le biais de ces canaux diplomatiques», a ajouté Berne.

Le ministère a expliqué «distinguer» sa politique de sanctions de sa volonté de maintenir le dialogue avec tous les Etats. «La réouverture du Bureau à Pyongyang ne changeait en rien l'application par la Suisse des sanctions de l'ONU liées au programme nucléaire nord-coréen, ni celle des sanctions de l'UE visant la Corée du Nord dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Début novembre, Berne avait sanctionné, comme l'Union européenne et Londres, le Camp international pour enfants de Songdowon, près de la ville côtière de Wonsan (est). La Suisse avait fait valoir que ce camp, fréquenté notamment par des enfants russes, participe au «transfert d'enfants ukrainiens depuis des territoires temporairement occupés de l'Ukraine» vers la Corée du Nord et contribue à «des efforts visant au conditionnement idéologique et la russification d'enfants ukrainiens».