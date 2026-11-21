Kim Jong Un a visité des écoles et usines en Corée du Nord vendredi, ignorant les appels de Donald Trump pour une rencontre lors du sommet de l'Apec en Chine.

Kim Jong Un snobe Donald Trump et poursuit sa tournée des écoles

Kim Jong Un snobe Donald Trump et poursuit sa tournée des écoles

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité des installations scolaires et des usines, a rapporté samedi l'agence d'Etat, quelques jours après la conclusion d'un sommet régional en Chine où Donald Trump espérait le rencontrer.

Le président américain multiplie les appels du pied pour une entrevue avec Kim Jong Un, mais Pyongyang continue de les ignorer. Les rumeurs allaient bon train autour d'une potentielle réunion en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, où Trump s'est entretenu avec ses homologues chinois, Xi Jinping, et russe, Vladimir Poutine. Mais Kim n'est pas venu.

Vendredi, ce dernier a visité des installations scolaires et des usines de fabrication de matériel pédagogique, aux côtés de responsables du pouvoir. La science et l'éducation sont «l'expression la plus claire de la vision qu'ont nos révolutionnaires des générations futures et de la révolution», a déclaré Kim Jong Un, cité par l'agence KCNA.

Vacances à la neige

Sur des photos publiées par le média officiel, on le voit apparemment donner des ordres et examiner du matériel éducatif visiblement à destination de cours de sciences. En début de semaine, Kim Jong Un avait fait une sortie au ski en famille près de la frontière chinoise et du mont Paektu, montagne sacrée où il s'est plusieurs fois rendu avant de prendre des décisions majeures, ce qui avait alimenté les spéculations. Mercredi, au premier jour du sommet de l'Apec, il avait visité une école navale.

Selon des analystes, le rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie et la Chine rend moins intéressantes pour elle la reprise de pourparlers avec Washington, notamment sur le sujet de l'arme nucléaire que Pyongyang refuse d'abandonner.