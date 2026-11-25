Le régime de Pyongyang prend une mesure de rétorsion contre la Suisse après l'adoption de sanctions.

La Corée du Nord ferme le bureau suisse et expulse son diplomate

La Corée du Nord ferme le bureau suisse et expulse son diplomate

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a ordonné au numéro un du bureau diplomatique suisse de quitter le pays, a rapporté un média d'Etat mercredi, après que Pyongyang a menacé de fermer la représentation tout juste rouverte en réponse à des sanctions de Berne.

«Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a déclaré persona non grata le chef du Bureau diplomatique suisse et l'a exhorté à quitter le pays sous 48 heures», a écrit l'agence officielle KCNA.

La Suisse est l'un des rares pays occidentaux représentés en Corée du Nord. Fin octobre, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis avait évoqué, lors d'une visite à Pyongyang - une première depuis 2003 - la relance du dialogue politique entre les deux capitales.

En représailles à des sanctions

Pak Hyon Su, directeur général de la section Europe du ministère nord-coréen des Affaires étrangères «a convoqué Sylvain Astier, chef du Bureau diplomatique suisse, et lui a remis un mémorandum (...) demandant la fermeture du bureau», est-il encore écrit dans la dépêche de l'agence KCNA.

L'expulsion du diplomate intervient en réponse aux sanctions prises par la Suisse contre le Camp international pour enfants de Songdowon, près de la ville côtière de Wonsan (est), un «acte hostile», toujours selon l'agence nord-coréenne.

Un mois après l'ouverture

Ce camp est accusé de contribuer à l'endoctrinement d'enfants ukrainiens par la Russie et est également sanctionné par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le site a vu ses avoirs à l'étranger gelés et ses dirigeants privés de la possibilité de voyager en Suisse, un pays où des dignitaires du pouvoir nord-coréen aiment à scolariser leurs enfants.

Le bureau diplomatique suisse à Pyongyang est opérationnel depuis le 19 octobre. Il relève de l'ambassade de Suisse à Pékin. La Suisse avait auparavant disposé d'un «bureau de coopération» en Corée du Nord mais celui-ci avait été fermé en 2020, lors de la pandémie de Covid-19.