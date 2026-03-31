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Une hausse de 3,9%
Les trajets en transports publics coûteront plus cher en Suisse dès décembre

Les tarifs des transports publics en Suisse augmenteront de 3,9 % dès décembre 2026, a annoncé l'Alliance Swisspass. Cette hausse intervient après trois ans de stabilité face à des coûts en hausse.
Publié: 10:26 heures
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Les prix étaient restés stables ces dernières années
Photo: Tim Loosli
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ATS Agence télégraphique suisse

A partir de décembre 2026, les trajets en transports publics coûteront plus cher. Le conseil stratégique de l'Alliance Swisspass a décidé d'une augmentation tarifaire moyenne de 3,9%, a annoncé l'Aliance mardi.

Après trois ans de stabilité des prix des billets, la branche fait face à une situation économique sensiblement différente. Le renchérissement général a continué d’augmenter depuis la fin 2023 (+1,3% jusqu’en février 2026). Les coûts du matériel et du personnel ont également connu une nette hausse et les prix de l’énergie sont restés élevés.

Dans le même temps, la demande augmente dans les transports publics. Des investissements sont nécessaires afin de répondre à cette évolution. Les entreprises de transports ne peuvent plus absorber entièrement ces charges à l’interne malgré des gains d’efficacité, précise l'Alliancer Swisspass.

Le détail plus tard ce printemps

L’adaptation des prix s’effectue de façon différenciée. Les prix des offres destinées aux enfants, aux jeunes et aux familles restent inchangés ou n’augmentent que très faiblement. Le prix de l’abonnement général augmente un peu plus que celui des billets unitaires. L’abonnement demi-tarif se renchérit de 5 francs.

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Le bonus des paquets d’avoir du demi-tarif PLUS reste inchangé. Des adaptations sont prévues pour les billets pour vélos et pour chiens. La branche annoncera les prix détaillés de toutes les offres ultérieurement au cours du printemps 2026. Les nouveaux prix seront valables à partir du changement d’horaire de décembre 2026. Les communautés régionales décident elles-mêmes de leurs adaptations tarifaires.

Investissements

«Les augmentations de prix sont un sujet sensible pour la clientèle. C’est pourquoi la branche a très soigneusement évalué cette décision», explique le président du Conseil stratégique, Marco Lüthi, cité dans le communiqué. «Elle est cependant nécessaire afin de garantir à long terme l’offre, la qualité et les investissements des transports publics», précise-t-il.

Il faut dire que la branche n'a pas été aidée par les pouvoirs publics., selon elle. Des décisions politiques entraînent des lacunes financières supplémentaires, notamment l’abandon du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales à partir de 2027, décidé par le Parlement dans le cadre du programme d'allégement 2027, et le financement du trafic régional voyageurs dont le crédit-cadre est ainsi nettement inférieur aux besoins annoncés par la branche pour 2027 et 2028.

Les transports publics vont néanmoins continuer d'investir, notamment dans du matériel roulant moderne et dans l’infrastructure et la qualité du service. La clientèle profite de cadences plus denses et de nouvelles offres, par exemple un nouveau réseau nocturne le week-end et le plus grand développement de l’offre des vingt dernières années en Suisse du nord-ouest à la fin 2025. Ces élargissements de l’offre nécessitent des moyens substantiels et contribuent eux aussi à l’augmentation des coûts.

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