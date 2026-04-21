Mal protégées selon les cantons, les victimes de traite d'êtres humains en Suisse manquent de soutien. Des associations ont demandé à Beat Jans d’agir pour une prise en charge et des poursuites pénales uniformes.

Beat Jans mis sous pression pour renforcer la lutte contre la traite d'humains

Beat Jans mis sous pression pour renforcer la lutte contre la traite d'humains

ATS Agence télégraphique suisse

La prise en charge de victimes de traite d'êtres humains doit être davantage soutenue en Suisse pour qu'elles soient protégées dans tous les cantons et que les cas aboutissent systématiquement à des procédures pénales. Les organisations qui les défendent ont appelé Beat Jans à agir en ce sens lors d'une rencontre à Zurich avec le ministre de la justice.

Le manque de sensibilisation et de formation des services policiers, judiciaires ou sociaux et le manque de mécanisme de prise en charge rendent l'identification des cas difficile dans certains cantons, estime la faîtière Plateforme Traite. L'organisation a présenté ses recommandations au conseiller fédéral Beat Jans, afin de garantir que toutes les personnes victimes en Suisse bénéficient d’un soutien adéquat, quel que soit le canton où elles ont été exploitées.

Répondre aux recommendations européennes

Là où il existe des organisations spécialisées, ainsi que des accords entre celles-ci et les institutions concernées, la protection des victimes et la poursuite pénale fonctionnent, bien qu’elles soient perfectibles. Les études menées en Suisse romande par l'association vaudoise Astrée et en Suisse alémanique par son homologue zurichoise FIZ le démontrent.

La Plateforme Traite invite donc le gouvernement à renforcer les actions de coordination nationale pour inciter les cantons à mettre en place des mécanismes spécialisés, écrit-elle. Il faut améliorer l'identification et l'accompagnement socio-juridique, ainsi que l'accès à des logements sécurisé en faveur des victimes de traite. La faîtière demande au Conseil fédéral et aux cantons de garantir les moyens financiers disponibles à cette fin.

La mise en place de tels mécanismes permettrait de répondre aux recommandations du Groupe d'experts et d'expertes sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l'Europe (GRETA), ajoute la plateforme.