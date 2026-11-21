La crise des médias suisses mobilise: environ 2000 personnes ont protesté samedi à Berne. Plus de 360 emplois supprimés cette année menacent l’avenir du journalisme et de la démocratie.

Près de 2000 personnes manifestent à Berne contre les coupes dans les médias

Près de 2000 personnes manifestent à Berne contre les coupes dans les médias

Près de 2000 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées samedi sur la Place fédérale à Berne pour dénoncer la crise dans le secteur de l'information. Une dizaine de professionnels des médias ont pris la parole pour alerter sur la fragilité de la branche.

Au-delà des emplois, le fonctionnement futur de la démocratie est menacé, selon l'Alliance des Médias qui a lancé l'appel à manifester. Le rassemblement a réuni des centaines de professionnels venus de toutes les régions linguistiques. Les participants ont manifesté leur solidarité avec le personnel touché par les coupes.

Cette seule année, plus de 360 personnes ont été licenciées ou ont vu leur poste supprimé, selon un décompte de l'alliance. Le total réel est probablement plus élevé puisque certains volumes correspondent à des équivalents plein temps, explique l'Alliance des Médias dans un communiqué.

«Il faut mettre fin à cette saignée», a déclaré Erwan Le Bec, porte-parole de l'Alliance des Médias, avant le rassemblement. En l’espace de dix ans, les grands groupes médiatiques privés ont supprimé entre 500 et 600 postes, et au cours des vingt dernières années, 70 journaux et magazines ont disparu, a-t-il déploré.

Sur les banderoles et les affiches, on pouvait lire des slogans tels que «Pas d’informations sans journalistes», «Le journalisme n’est pas là pour générer des dividendes» ou encore «ChatGPT n’était pas sur place. Nous, oui».

La mobilisation a donné lieu à plusieurs interventions sur la Place fédérale. «Ces dernières semaines, une incroyable énergie nous a permis de nous comprendre et de nous réunir en un temps record pour pousser ensemble un cri d'alarme, de la plus petite locale à la plus grande rédaction, dans le secteur public comme dans le privé», a déclaré Caroline Gebhard, journaliste à La Côte et coprésidente d'impressum Suisse.

«Trahison»

Pour le journaliste Jean-Philippe Ceppi, ancien producteur de Temps Présent sur la RTS, «l'attitude des politiciens et politiciennes qui profitent de la conjoncture économique que nous subissons pour nous porter l'estocade porte un nom: c'est de la trahison.» Il a dénoncé une «trahison de la Constitution suisse, qui garantit la liberté de la presse» et des principes démocratiques.

«Ne pas être licencié n’est pas une raison de se réjouir», a déclaré un autre intervenant. Car cela signifie tout au plus que l’on pourrait être le prochain sur la liste. Le fait que la majeure partie des recettes publicitaires soit désormais accaparée par les géants internationaux de la technologie a également fait l’objet de critiques. Les responsables politiques se contentent d’observer la situation au lieu d’agir, a ajouté l'orateur.

L'Alliance des Médias demande aux directions d'entreprises, aux éditeurs ainsi qu'aux responsables politiques d'intervenir pour assurer un financement durable au secteur.