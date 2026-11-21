A l’approche d’une manifestation nationale des journalistes samedi à Berne, Claude Ansermoz appelle à distinguer les subventions à la presse des achats publicitaires et des prestations rémunérées, tout en préservant l’indépendance des rédactions.

Presse locale: pourquoi la publicité publique n’est pas une aide, mais un investissement pour la démocratie

Presse locale: pourquoi la publicité publique n’est pas une aide, mais un investissement pour la démocratie

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Les journalistes n’aiment pas beaucoup parler d’eux et des conditions qui entourent leurs métiers. En tout cas au grand public. En ce sens, la manifestation nationale de samedi à Berne est assez exceptionnelle. Elle arrive dans le sillage de restructurations intenses et successives. Mais aussi avec de nouvelles propositions de soutien étatique.

Avant de se poser la question de ce que l’Etat peut faire pour nous, on se demande parfois si le débat sur la crise des médias n'aurait pas surtout besoin d'un meilleur communicant. Parce que, dans cette histoire, il y a aussi un sérieux problème de vocabulaire, de slogan, de marketing, même.

Le grand méchant net

Mais commençons par une vérité. Il fut un temps où les journaux cartonnaient au point de pouvoir refuser des publicités. Le modèle d'affaires était simple. A la fin des années 1970, les annonces représentaient jusqu'à 80 % des recettes de certains journaux. Les lecteurs payaient le reste. Le journal coûtait suffisamment peu pour être accessible, mais suffisamment cher pour rappeler que l'information avait une valeur.

Puis le grand méchant Net est arrivé. Et les éditeurs ont eu une idée qu’ils pensaient géniale: balançons gratuitement les contenus sur Internet, la publicité suivra. Elle a suivi, effectivement. Mais pas exactement là où on l'espérait. Google, Facebook et quelques autres ont récupéré une bonne partie du gâteau. Quand nous avons voulu convaincre les lecteurs de payer pour les contenus numériques, le mal était déjà largement fait.

L'hémorragie publicitaire

Résultat: entre 2002 et 2024, la presse quotidienne suisse a perdu 85% de ses recettes publicitaires. Une véritable hémorragie. Aujourd'hui, les annonceurs privés suivent les audiences, les algorithmes et les plateformes mondiales. C'est leur logique. Mais les annonceurs publics ont une responsabilité supplémentaire: s'adresser à la population qu'ils servent.

Et cette population est aussi celle qui lit les médias locaux. Pendant des décennies, une forme de contrat tacite existait. Les collectivités achetaient des espaces publicitaires pour atteindre leurs administrés, annoncer des décisions, diffuser des informations pratiques ou encourager la participation démocratique. Les journaux, eux, finançaient notamment grâce à ces recettes un travail journalistique que les seules lois du clic ou de la vente au numéro ne permettraient pas toujours de rentabiliser.

Enquêter sur un dossier d'aménagement du territoire, éplucher un budget communal, suivre les débats d'un législatif ou une conférence de presse sur l’énième annonce un peu plate d’un édile: autant de sujets qui ne font pas nécessairement exploser les compteurs d'audience ni ne vident les caissettes. Mais qui sont indispensables au fonctionnement d'une démocratie.

La fin du contrat tacite

Ce contrat tacite s'est progressivement défait. Les administrations disposent désormais de leurs propres sites, de leurs réseaux sociaux, de leurs newsletters et de leurs services de communication. Souvent avec des audiences modestes, mais avec des budgets conséquents qui n’ont cessé d’augmenter.

« Toutes les études démontrent que les déserts médiatiques vont de pair avec la hausse de la corruption en l’absence de contre-pouvoir »

Ces dernières tentent de s'adresser directement aux citoyens, sans passer par les médias. C'est leur droit, même quand ce n’est pas très efficace. Mais communiquer n'est pas informer de manière indépendante. Et une administration ne remplacera jamais le filtre d’un journaliste chargé de lui poser les questions qui dérangent, qui expliquent, qui décryptent. Toutes les études démontrent que les déserts médiatiques vont de pair avec la hausse de la corruption en l’absence de contre-pouvoir.

Une «aide»? Vraiment?

C'est dans ce contexte que le canton de Vaud, comme d'autres collectivités, a mis sur pied un plan d'aide à la presse. L'intention est louable. Le vocabulaire, beaucoup moins.

Car lorsqu'un canton achète des annonces dans les journaux, il n'est pas en train de faire l'aumône à une profession sinistrée. Il achète un espace, une diffusion, une audience. Exactement comme lorsqu'il paie pour une campagne d'affichage ou une publicité sur une plateforme numérique.

Pourquoi faudrait-il appeler cela une aide lorsqu'il s'agit de la presse locale, et un investissement publicitaire lorsqu'il s'agit de Google? La distinction n'est pas anodine. A force de parler d'aides, de soutiens et de subventions, on finit par installer l'idée que les journalistes seraient des assistés vivant aux crochets du contribuable. Alors que, dans bien des cas, il s'agit simplement de rémunérer une prestation.

Même raisonnement pour l'éducation aux médias. Lorsqu'un journaliste quitte sa rédaction, qui a fourni gratuitement des centaines de journaux, pour expliquer à des élèves comment vérifier une information, reconnaître une manipulation ou distinguer un reportage d'une publication sponsorisée, il ne prend pas simplement une sympathique pause dans son job. Il transmet un savoir-faire professionnel pendant ses heures ouvrées.

Rien n'est gratuit

C'est une prestation pédagogique. Et une prestation mérite rémunération. Les Semaines des médias à l'école, qui reviendront en février, illustrent parfaitement cet enjeu. Depuis des années, les rédactions sont sollicitées pour rencontrer des classes, ouvrir leurs portes et partager leurs compétences. Tant mieux. Mais lorsque ces contributions reposent sur la seule bonne volonté des professionnels, pourquoi leur travail devrait-il être gratuit?

Cela ne signifie pas que toutes les aides à la presse doivent forcément disparaître. Soutenir la formation, corriger les distorsions de marché dans la distribution ou favoriser l'existence d'une information locale pluraliste relève d'un véritable choix de politique publique. Et ce débat mérite d'être assumé comme tel.

« Ce que les médias apportent à la démocratie, c'est précisément une information indépendante de ceux qui les financent »

Mais il faut cesser de tout mélanger. Il y a les subventions, dont on peut débattre démocratiquement. Il y a les achats publicitaires, qui doivent répondre à des besoins réels de communication. Et il y a les mandats de prestations, qui doivent être correctement rémunérés.

La tentation du regard politique

Surtout, aucune de ces relations financières ne doit donner au pouvoir politique le moindre droit de regard sur le travail des rédactions. Comme certains députés vaudois ont tenté de le faire en voulant imposer un registre des intérêts des journalistes. Car ce que les médias apportent à la démocratie, c'est précisément une information indépendante de ceux qui les financent.

Au fond, nous ne demandons pas qu'on nous fasse la charité. Nous demandons qu'on reconnaisse la valeur de ce que nous fournissons: des audiences locales, des compétences professionnelles et, plus largement, un journalisme d'intérêt public que ni les communicants des administrations ni les algorithmes des plateformes ne peuvent remplacer.

Alors, de grâce, appelons les choses par leur nom. Une publicité est une publicité. Un mandat est un mandat. Et une aide est une aide.