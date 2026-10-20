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Colère dans la presse
Une centaine d'employés de Tamedia manifestent contre les licenciements

Une centaine d'employés de Tamedia ont manifesté mardi à Zurich contre 41 licenciements prévus. Soutenus par le maire Raphael Golta, ils demandent l'arrêt des suppressions et une priorité au journalisme humain face à l'IA.
Publié: il y a 2 minutes
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Une centaine d'employés de Tamedia se sont rassemblés mardi devant le siège à Zurich.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une centaine d'employés du groupe Tamedia se sont rassemblés mardi à Zurich pour protester contre les nouveaux licenciements prévus par leur employeur. Ils ont réclamé l'arrêt immédiat de cette mesure et une priorité donnée aux journalistes face à l'IA.

Il y a deux semaines, le groupe de presse a annoncé la suppression de 34 postes à plein temps dans les rédactions alémaniques et romandes. Le groupe prévoit de licencier 41 employés, soit 28 Outre-Sarine et 13 en Suisse romande.

Devant le siège de Tamedia, les membres des rédactions ont exigé, à la mi-journée, un arrêt immédiat des licenciements. Ils réclament aussi une procédure de consultation du personnel alémanique, cette mesure ayant déjà été prise, côté romand. Autres revendications: la prise en compte des départs naturels et un investissement dans le journalisme réalisé par l'humain.

Appuyés par le maire de Zurich

Le maire de Zurich, Raphael Golta (PS), est venu soutenir le personnel. Dans un discours, ce dernier a déclaré qu'il lisait le Tages-Anzeiger chaque matin pour s'informer sur l'état du monde. Ancien journaliste, le politicien a souligné qu'il voulait continuer à lire des textes écrits par des journalistes et non pas par l'intelligence artificielle (IA).

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Les rédactions de Tamedia reprochent à la direction du groupe de faire payer au personnel les conséquences de ses mauvaises décisions et de ses stratégies inefficaces. «Où peut-on donc encore licencier?!», s'est exclamée une intervenante, au vu des ressources humaines toujours plus limitées. Sur certaines banderoles, on pouvait lire «Du journalisme à la place de l'IA».

Inquiétudes et soutiens romands

Les employés romands de Tamedia se solidarisent avec leurs collègues alémaniques et soutiennent le mouvement de mobilisation contre cette nouvelle vague de licenciements. Dans un communiqué, le personnel des rédactions de 24 Heures, la Tribune de Genève, Le Matin Dimanche, Femina et de Bilan, notamment, dénoncent une «politique d'entreprise (...) irresponsable» du groupe de presse.

«Depuis des années, ces annonces successives tuent à petit feu la vie rédactionnelle et menacent, à terme, l’existence de notre métier et des titres. A terme, la Suisse romande pourrait se retrouver privée de ses journaux historiques», écrit la société des collaborateurs romands.

«Les dirigeants de Tamedia devraient au contraire reconnaître la valeur de ses titres et leur potentiel», ajoute-t-elle. «Cette valeur n’est pas qu’économique. Elle est aussi historique, morale, politique, culturelle, démocratique. Tous ces titres sont indissociables de la Suisse romande.»

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