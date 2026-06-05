DE
FR

Des soins moins coûteux
Pour freiner les primes, les caisses vont guider les assurés

Dès le 1er juillet, les assureurs suisses informeront leurs clients sur des prestations médicales moins coûteuses. Cette mesure, validée en 2025, vise à freiner la hausse des coûts de la santé.
Publié: il y a 51 minutes
Le Conseil fédéral valide une ordonnance pour orienter les clients vers des soins moins chers.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les assureurs pourront informer de manière ciblée leurs clients sur des prestations médicales plus avantageuses dès le 1er juillet. Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur d'une modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance maladie. Cette mesure fait partie du deuxième paquet visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Elle a été validée par le Parlement au printemps 2025.

A lire aussi
Ces quatre problèmes condamnent les primes maladies à bondir dans les années à venir
Malgré la forme des assureurs
Ces quatre problèmes vont faire bondir les primes maladies à l'avenir
Les médicaments trop chers divisent déjà les partis
Tensions grandissantes
Les médicaments trop chers divisent déjà les partis

Les assureurs pourront aussi informer les assurés sur le choix de formes particulières d’assurance appropriées et sur des mesures de prévention. Il pourra par exemple attirer l’attention d'un client sur l’existence d’un médicament générique au lieu de la préparation originale prescrite pour lui éviter de devoir payer une quote-part supérieure.

Par ailleurs, les cantons pourront encaisser la compensation des primes payées en trop à la place des assurés dont la prime est entièrement prise en charge par les finances publiques. Jusqu’à présent, cette compensation était accordée aux assurés du canton concerné, même lorsque ceux-ci ne paient pas eux-mêmes leurs primes. Des assurés bénéficient ainsi de ristournes alors qu’ils ne paient pas eux-mêmes leurs primes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus