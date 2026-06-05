Dès le 1er juillet, les assureurs suisses informeront leurs clients sur des prestations médicales moins coûteuses. Cette mesure, validée en 2025, vise à freiner la hausse des coûts de la santé.

Pour freiner les primes, les caisses vont guider les assurés

Pour freiner les primes, les caisses vont guider les assurés

ATS Agence télégraphique suisse

Les assureurs pourront informer de manière ciblée leurs clients sur des prestations médicales plus avantageuses dès le 1er juillet. Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur d'une modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance maladie. Cette mesure fait partie du deuxième paquet visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Elle a été validée par le Parlement au printemps 2025.

Les assureurs pourront aussi informer les assurés sur le choix de formes particulières d’assurance appropriées et sur des mesures de prévention. Il pourra par exemple attirer l’attention d'un client sur l’existence d’un médicament générique au lieu de la préparation originale prescrite pour lui éviter de devoir payer une quote-part supérieure.

Par ailleurs, les cantons pourront encaisser la compensation des primes payées en trop à la place des assurés dont la prime est entièrement prise en charge par les finances publiques. Jusqu’à présent, cette compensation était accordée aux assurés du canton concerné, même lorsque ceux-ci ne paient pas eux-mêmes leurs primes. Des assurés bénéficient ainsi de ristournes alors qu’ils ne paient pas eux-mêmes leurs primes.