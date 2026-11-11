Une nouvelle arnaque aux colis frappe les boutiques en ligne suisses. Un fléau qui fait particulièrement mal aux petites entreprises. André Schulze, un commerçant victime de cette escroquerie, lève le voile sur les méthodes des criminels et dénonce la lenteur de la Poste.

En bref Des escrocs commandent des sets Lego sur facture dans une boutique en ligne en utilisant une identité volée

Les criminels réacheminent les colis vers un distributeur automatique au moyen d'un identifiant Poste

La Poste connaît ce type de cas, la boutique en ligne bloque le paiement sur facture

Sven Schumann et Linda Käsbohrer

La frustration d'André Schulze est à son comble. Depuis la fin du mois d'octobre, cet entrepreneur de 36 ans, basé à Hallau (SH), subit les conséquences d'une arnaque particulièrement perfide, comme il n'en avait encore jamais connue. Des inconnus ont commandé plusieurs articles sur sa boutique en ligne avec un paiement sur facture, en usurpant l'identité d'un tiers. Résultat: la marchandise s'est envolée et les caisses sont restées vides. «Pour une petite entreprise familiale, une telle situation peut très vite menacer notre existence», confie-t-il à Blick depuis son bureau.

Il y a six ans, André Schulze et sa femme ont décidé de se lancer à leur compte en créant une boutique de jouets sur internet. Ensemble, ils gèrent le Goldstein Shop, une plateforme spécialisée dans la vente de boîtes rares de la marque Lego et de son concurrent chinois, Cada. Leur clientèle cible est constituée d'adultes passionnés par ces briques de construction, qui collectionnent les sets les plus prisés ou les achètent comme placement financier.

Les criminels détournent les colis

Pour exister face à des géants du e-commerce comme Amazon ou Galaxus, le couple s'investit corps et âme dans son affaire. «Face à de tels concurrents, une arnaque de ce genre frappe une petite entreprise de plein fouet», se désole l'entrepreneur.

Pour exister face à des géants du e-commerce comme Amazon ou Galaxus, le couple s'investit corps et âme dans son affaire. «Face à de tels concurrents, une arnaque de ce genre frappe une petite entreprise de plein fouet», se désole l'entrepreneur.

Mais comment les escrocs s'y sont-ils pris? D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à mettre la main sur les données personnelles d'un habitant d'Uster (ZH). Ce dernier, contacté par Blick, assure ne pas connaître la boutique en ligne. Sous cette fausse identité, les malfaiteurs ont commandé sur facture pour environ 1000 francs de sets Lego chez André Schulze. La solvabilité et l'identité de l'acheteur fictif ne présentant aucune anomalie, le commerçant a expédié la marchandise.

C'est à ce moment-là que l'arnaque prend toute son ampleur: les criminels ont dévié la livraison vers un automate de la Poste situé à Birsfelden (BL). Pour y parvenir, il ne leur suffisait pas de connaître le nom et l'adresse de la victime zurichoise; ils avaient impérativement besoin de ses identifiants postaux pour gérer le suivi de l'envoi. André Schulze soupçonne les voleurs de se les être procurés en amont via des fuites de données ou des campagnes de hameçonnage (phishing).

Un détail irrite particulièrement l'entrepreneur: «J'ai détecté la tentative d'escroquerie très tôt et je l'ai signalée à la Poste bien avant que les colis ne soient retirés.» Malgré cette réactivité, son alerte est arrivée trop tard pour deux des paquets. «Bien qu'ils aient été informés, personne n'a mis les colis en sécurité en les sortant du distributeur automatique.» Et d'ajouter: «J'ai dû assister, impuissant et en direct sur internet, au vol de nos propres paquets par les escrocs.» Maigre consolation: la Poste a tout de même réussi à intercepter in extremis quelques commandes qui n'avaient pas encore atteint le terminal.

«La méthode des malfaiteurs est totalement nouvelle pour moi», déclare l'entrepreneur. Pour attirer l'attention des autres commerçants en ligne sur cette affaire et inciter la Poste et les autorités à agir, il décide de témoigner auprès de Blick. «Je sais aussi qu'il y a un grand nombre de cas non recensés.» Il lit régulièrement des articles sur des boutiques en ligne frauduleuses. «Dans cette arnaque, c'est le commerçant qui est la victime.»

La Poste connaît la combine

Une porte-parole de la Poste explique, à la demande de Blick, que les tentatives d'escroquerie dans lesquelles des criminels utilisent des données personnelles volées ou utilisées abusivement sont connues. La gestion complète des envois n'est possible qu'avec un accès à l'identifiant client privé. Les malfaiteurs ont donc dû accéder illégalement à l'espace client «Mes envois» de la tierce personne.

La Poste ne souhaite pas révéler combien de colis sont concernés par cette arnaque ni comment les malfaiteurs procèdent exactement, notamment pour ne pas encourager d'éventuels imitateurs. Une chose est toutefois certaine: le taux général de perte des colis se situe «de manière stable dans le bas de la plage du pour mille», selon la porte-parole. La Poste analyse les cas concernés et développe en permanence ses mesures de sécurité.

André Schulze a tiré les conséquences de cette affaire: «Nous avons temporairement bloqué le paiement sur facture chez nous, jusqu'à ce que la Poste maîtrise le problème», explique-t-il. Selon lui, cette décision pèse plus lourd que la valeur des marchandises perdues. «Cette restriction entraînera probablement une baisse du chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers de francs», estime-t-il. En effet, ce mode de paiement est de loin le plus apprécié de ses clients. «Mais nous devions mettre un terme à tout cela. Sinon, cela devient un puits sans fond pour nous.» L'entrepreneur a déposé une plainte pénale contre inconnu.