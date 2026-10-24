Face aux arnaques sur Twint, Raiffeisen prend des mesures. 1,3 million de clients devront utiliser debiX+ pour mieux sécuriser certains paiements, au prix de quelques clics supplémentaires.

En bref Dès novembre, les clients Raiffeisen auront besoin de l’application debix+ pour pouvoir installer Twint pour la première fois.

A partir de l’année prochaine, les paiements Twint suspects devront en outre être confirmés via cette deuxième application.

Cette authentification à deux facteurs doit protéger les utilisateurs contre les méthodes de fraude.

Patrik Berger , Nathalie Benn et Michael Hotz

Les escrocs en ligne redoublent d’ingéniosité pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Parmi leurs cibles privilégiées figure Twint, l’application de paiement incontournable en Suisse. Pour renforcer la sécurité de ses clients, Raiffeisen introduit une deuxième application: quelque 1,3 million de clientes et clients sont concernés et sont actuellement informés de ces changements.

Baptisée debiX+, cette application a été développée par l’opérateur boursier SIX et est disponible dans les principales plateformes de téléchargement. Dès novembre, elle sera obligatoire pour les clients Raiffeisen qui souhaitent installer Twint pour la première fois ou changer de smartphone. A partir du printemps 2027, tous les utilisateurs devront également passer par debiX+ pour confirmer certaines transactions effectuées avec Twint.

Lutter «contre les utilisations abusives»

Pour les utilisateurs, cette mesure implique quelques clics supplémentaires. Sur son site internet, Raiffeisen justifie toutefois le lancement de cette deuxième application: «L’application debiX+ complète Twint avec un niveau de sécurité supplémentaire et protège mieux votre compte contre les utilisations abusives», explique la banque. Elle propose également un guide détaillé pour installer l’application.

Raiffeisen ne précise pas quelles transactions nécessiteront une confirmation supplémentaire, invoquant des raisons de sécurité. Cette mesure devrait notamment concerner les transferts de montants élevés ou les paiements destinés à des bénéficiaires inconnus.

Que font les autres banques?

En reliant Twint à une deuxième application, Raiffeisen complique la tâche des arnaqueurs qui tentent de transférer de l’argent à l’insu de leurs victimes, même lorsqu’ils ont réussi à accéder à leur compte. Cette authentification à deux facteurs constitue donc une protection supplémentaire.

PostFinance a déjà mis en place un tel système il y a cinq ans, explique une porte-parole à Blick. Twint est directement relié à l’application PostFinance existante, ce qui évite aux clients de devoir installer une application supplémentaire comme debiX+.

UBS propose également une protection renforcée grâce à son application UBS Access. Celle-ci intervient lors de l’enregistrement, du changement d’appareil et de certaines transactions Twint. «UBS a par ailleurs été la première banque à introduire une authentification à deux facteurs pour Twint», relève l’établissement. Dès lors, «nous ne voyons actuellement pas la nécessité d’une application de sécurité externe séparée», indique une porte-parole.