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Deux ados blessés
Des défis d'étranglement sur les réseaux inquiètent la police

La police bernoise alerte sur des défis dangereux sur les réseaux sociaux. Deux adolescents ont été blessés dans le canton de Berne, dont un grièvement. Une enquête est ouverte.
Publié: 17:49 heures
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Dernière mise à jour: 18:19 heures
La police bernoise alerte sur des défis dangereux sur les réseaux sociaux. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise met en garde les parents contre les défis diffusés sur les réseaux sociaux impliquant des jeux d’étranglement. Deux cas sont actuellement connus dans le canton de Berne: un adolescent a été grièvement blessé et un autre a subi des blessures plus légères.

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De tels challenges regagnent en popularité auprès des enfants et des adolescents, a constaté vendredi la police cantonale bernoise. Ces défis consistent en différents jeux d’étranglement, parfois pratiqués jusqu’à la perte de connaissance.

Au cours des dernières semaines, deux incidents liés à une tendance circulant sur des plateformes de réseaux sociaux se sont produits dans le canton de Berne. Dans les deux cas, une enquête est en cours sous la direction du Ministère public cantonal des mineurs.

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