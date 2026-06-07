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«Ce n'était pas la meilleure idée»
Un selfie sur l'autoroute pourrait coûter très cher à un député PLR

Le conseiller national PLR Simon Michel voulait faire de la publicité pour une cause politique avec une photo en uniforme militaire. Il fait désormais la une des journaux pour un selfie pris sur l'autoroute.
Publié: 18:32 heures
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Simon Michel a partagé cette publication sur Linkedin.
Photo: Screenshot
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Sven Altermatt

Une simple photo publiée sur les réseaux sociaux a mis le conseiller national PLR Simon Michel dans l'embarras. La «Weltwoche» a découvert un selfie qui montre le Soleurois au volant d'une voiture sur l'autoroute. Pour la photo, il tenait son smartphone dans la main droite, tandis que de la gauche, il tendait le pouce vers le haut.

La situation est délicate. Toute personne qui utilise son téléphone portable au volant s'expose à des sanctions. Le reflet dans les lunettes de soleil de Simon Michel suggère que la photo a été prise sur l'autoroute.

«
L'autoroute était vide, et c'est là que je me suis permis de prendre brièvement cette photo
Simon Michel, conseiller national PLR
»

Selon l'élu, la photo a été prise sur le chemin du retour d'un événement militaire. Interrogé à ce sujet par la la «Weltwoche», il a d'abord tenté de nier avoir pris la photo pendant le trajet, avant de reconnaître les faits en se montrant autocritique. «L'autoroute était vide, et c'est là que je me suis permis de prendre brièvement cette photo», a déclaré Simon Michel au magazine. Rétrospectivement, ce n'était «certainement pas la meilleure idée».

Déjà condamné pour un accident

Avec cette photo en uniforme, Simon Michel a fait campagne – comme beaucoup d'autres – pour un oui à la loi révisée sur le service civil, sur laquelle les Suisses voteront le 14 juin. Simon Michel n'est pas seulement conseiller national et entrepreneur, il détient aussi le grade de major au sein de l'armée suisse.

La photo a également attiré l'attention de la «Weltwoche» parce que Simon Michel avait été condamné il y a deux ans pour une infraction routière. A l'époque, le Soleurois avait provoqué un accident sur l'A1. Le tribunal avait prononcé une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 1530 francs chacun, ainsi qu'une amende de 22'950 francs. Ces informations figuraient dans le jugement rendu à l'époque et publié par la «Solothurner Zeitung».

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Conformément au droit pénal suisse, le montant du jour-amende a été calculé en fonction de la situation économique de l'élu PLR. En tant que patron du groupe de technologie médicale Ypsomed, contrôlé par sa famille, Simon Michel dispose d'un revenu élevé.

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