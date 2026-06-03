Un accident mortel a eu lieu mardi soir sur l'autoroute A9 en direction du Valais. Un piéton a perdu la vie à la hauteur de Bex-Sud.

Un piéton décédé après avoir été percuté sur l'autoroute à la hauteur de Bex

Un piéton décédé après avoir été percuté sur l'autoroute à la hauteur de Bex

Léa Perrin Journaliste Blick

Un accident mortel a eu lieu sur l'autoroute A9 mardi soir 2 juin. Un piéton a été percuté par une voiture peu après la jonction de Bex-Sud, en direction du Valais.

D’après les premiers éléments communiqués par la police vaudoise, le conducteur roulait en direction du Valais lorsqu’il s’est rabattu sur la voie de gauche pour laisser s’insérer un véhicule venant de Bex. Pour des raisons encore inconnues, il est entré en collision avec un piéton se trouvant près de la berme centrale. Les circonstances exactes restent à éclaircir.

Une enquête en cours

Malgré l’arrivée rapide des secours, la victime n’a pas survécu à la violence du choc. Elle est décédée sur place. Son identité n’a pas encore pu être confirmée formellement. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L’enquête a été confiée aux spécialistes des Unités de circulation de la Gendarmerie vaudoise.

L’accident a entraîné la fermeture de l’A9 pendant plusieurs heures depuis Bex-Sud, le temps de mener les constats sur place. La Gendarmerie vaudoise, la Police cantonale valaisanne, une ambulance du Chablais, le SMUR de Rennaz, la DGMR et les pompes funèbres sont notamment intervenus.