DE
FR

En direction du Valais
Un piéton décédé après avoir été percuté sur l'autoroute à la hauteur de Bex

Un accident mortel a eu lieu mardi soir sur l'autoroute A9 en direction du Valais. Un piéton a perdu la vie à la hauteur de Bex-Sud.
Publié: il y a 35 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Un piéton a été heurté sur l'autoroute A9 mardi soir 2 juin, à la hauteur de Bex.
Photo: KEYSTONE
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Un accident mortel a eu lieu sur l'autoroute A9 mardi soir 2 juin. Un piéton a été percuté par une voiture peu après la jonction de Bex-Sud, en direction du Valais. 

D’après les premiers éléments communiqués par la police vaudoise, le conducteur roulait en direction du Valais lorsqu’il s’est rabattu sur la voie de gauche pour laisser s’insérer un véhicule venant de Bex. Pour des raisons encore inconnues, il est entré en collision avec un piéton se trouvant près de la berme centrale. Les circonstances exactes restent à éclaircir.

Une enquête en cours

Malgré l’arrivée rapide des secours, la victime n’a pas survécu à la violence du choc. Elle est décédée sur place. Son identité n’a pas encore pu être confirmée formellement. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L’enquête a été confiée aux spécialistes des Unités de circulation de la Gendarmerie vaudoise.

L’accident a entraîné la fermeture de l’A9 pendant plusieurs heures depuis Bex-Sud, le temps de mener les constats sur place. La Gendarmerie vaudoise, la Police cantonale valaisanne, une ambulance du Chablais, le SMUR de Rennaz, la DGMR et les pompes funèbres sont notamment intervenus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus