L'entreprise Oxyle, basée à Zurich, capable d'extraire les PFAS des eaux industrielles contaminées, vient de réussir un projet pilote de traitement des eaux souterraines suisses. La technologie utilisée permet, en outre, de réduire les coûts de traitement d'environ 50%.

Une entreprise suisse a trouvé un moyen économiquement viable d'extraire les PFAS des eaux souterraines

Une entreprise suisse a trouvé un moyen économiquement viable d'extraire les PFAS des eaux souterraines

En bref À Schlieren (ZH), l'entreprise Oxyle est parvenue à détruire totalement les PFAS présents dans nos eaux industrielles polluées.

Lors d’un pilote réalisé sur un chantier suisse anonyme, la société dit avoir éliminé près de 99,9% du PFBA dans des eaux souterraines, grâce à une technique de nanofiltration, ajoutée à la technologie habituelle.

Cette nanofiltration divise par trois le volume d'eau à traiter, ce qui permet aussi de réduire les coûts de traitement d'environ 50% et les coûts d'électricité de 60% d’électricité. Selon Oxyle, il s'agit donc d'une technique de destruction des PFAS économiquement viable pour les secteurs concernés.

Ellen De Meester Journaliste Blick

On y croit à peine, mais les bonnes nouvelles s'enchaînent, dans le monde terrifiant des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), ces «polluants éternels» qui s'accumulent partout, de l'environnement à nos organismes. Début novembre, on vous parlait justement de l'entreprise Oxyle, qui révolutionne le domaine depuis la petite commune zurichoise de Schlieren: en associant la lumière UV à des médiateurs chimiques spécifiques, elle a miraculeusement trouvé le moyen d'extraire les PFAS des eaux industrielles polluées.

En bref, cette technologie crée des électrons hydratés hautement réactifs, qui rompent les liaisons carbone-fluor des PFAS pour les transformer en ions fluorure inoffensifs. L'eau est donc totalement débarrassée de ces milliers de molécules différentes (dont le TFA, présent dans notre eau potable et très difficile à chasser!), dont certaines ont été prouvées comme étant nocives pour la santé. Ainsi que nous l'expliquait la Dre Fajer Mushtaq, co-fondatrice et CEO d'Oxyle, cette technologie permet de détruire réellement les PFAS, plutôt que de les transférer dans des filtres ou dans un flux de déchets concentrés, ce qui remet en quelque sorte le problème à plus tard. Le but est donc de capter le problème à sa source.

99,9% du PFBA détruit dans des eaux souterraines suisses

Et les succès ne font que s'empiler. Ainsi que l'annonce l'entreprise dans un communiqué publié ce mardi 17 novembre, elle vient de réussir un projet pilote axé sur les eaux souterraines et mené sur un chantier suisse dont le propriétaire a préféré rester anonyme. Résultat: les essais se sont avérés hautement efficaces, avec une destruction à près de 99,9% du PFBA, un PFAS à chaîne courte particulièrement tenace difficile à éliminer. Des études ont notamment suggéré que cette substance peut avoir un impact négatif sur le foie, la thyroïde ou encore le système immunitaire.

En effet, en utilisant une nouvelle technique de nanofiltration, Oxyle a réussi à diviser par trois le volume de liquide à traiter, en concentrant la molécule à bannir dans une quantité de liquide bien plus petite. Ce point est décisif, puisque cette nanofiltration permet de réduire drastiquement l'ampleur du traitement et donc, automatiquement, son coût!

Pour cette raison, Oxyle y perçoit une stratégie de destruction économiquement viable, pouvant être réalisée à grande échelle directement sur site, avec des coûts totaux de traitement réduits d’environ 50% et une consommation d’électricité réduite de 60%, par rapport à la même technique, mais sans nanofiltration. «Cette approche permet de réduire le recours au transport et à l’élimination coûteux des déchets contaminés par les PFAS, se réjouit le communiqué.

«Une solution durable et économiquement viable»

«Jusqu’à présent, la destruction permanente des PFAS dans de grands volumes d’eaux souterraines était tout simplement trop coûteuse pour de nombreuses organisations, note la Dre Mushtaq. Ce projet pilote démontre qu’il est possible de concentrer efficacement les PFAS et de les détruire définitivement directement sur site, plutôt que de transporter la contamination ailleurs à grands frais. En combinant nos technologies, nous proposons au marché une solution alternative durable et économiquement viable, qui s’attaque à la fois au problème environnemental et aux coûts élevés, directement à leur source.»

L'avenir est donc entre les mains du «marché». Car Oxyle travaille essentiellement avec des clients qui font le choix de se tourner vers cette technologie: il s'agit souvent d'entreprises industrielles ou pharmaceutiques soucieuses de bannir les PFAS de leurs eaux usées et de leurs déchets. On sait désormais que les solutions existent: il ne reste plus qu'à espérer qu'elles soient utilisées.