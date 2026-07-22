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Affaire Patrick F.
L'avocate de la victime mineure fustige l'inaction des autorités

L'avocate d'une victime mineure de Patrick F.*, ex-député argovien accusé d'abus sexuels, dénonce l'inaction des autorités qui auraient négligé leur devoir d'assistance, aggravant le traumatisme de sa cliente.
Publié: il y a 7 minutes
L’avocate Tamara De Caro dénonce le manque d'aide des autorités face au drame de sa cliente.
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ATS Agence télégraphique suisse

L'avocate d'une victime mineure de Patrick F.*, ancien député argovien accusé d'abus sexuels, a critiqué les autorités argoviennes pour leur manque d'assistance. Sa cliente a «perdu confiance dans les autorités».

«Elle a été privée de sa jeunesse, non seulement à cause de l'accusé et de ses actes, mais aussi parce que les autorités, qui étaient responsables d'intervenir et avaient le pouvoir et la possibilité d'aider ma cliente, ne l'ont tout simplement pas fait», a déclaré mercredi matin Tamara De Caro, l’avocate de la victime, à la radio alémanique SRF.

Perpétuité requise

La mère de la mineure a perdu son emploi suite à l’arrestation de l’auteur présumé des faits à l’automne 2023. La mère et la fille se sont alors adressées directement aux services sociaux de leur commune de résidence, Untersiggenthal (AG). Mais au lieu de l'aide sociale, la commune ne leur a accordé qu'une aide d'urgence. De plus, elle les a signalées à l'Office des migrations. En raison de soupçons de travail fictif, elles risquent toutes deux d'être renvoyées de Suisse.

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A l’époque, après l’arrestation de l’ancien député au Grand Conseil, les autorités n’avaient pas pris la mesure de la gravité de l’affaire: «Aujourd’hui, nous disposons bien sûr d’informations supplémentaires, d’informations récentes et de nouveaux éléments», a déclaré mercredi le conseiller d’Etat socialiste Dieter Egli sur les ondes de la SRF. «Et c'est pourquoi l’Office des migrations continue de suivre cette affaire et de l’examiner, non pas seulement depuis la couverture médiatique, mais depuis déjà un certain temps.»

Lundi, le Ministère public argovien a requis une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’encontre de l’ancien député UDC Patrick F.*. Il est accusé d’avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes et d’une mineure. Âgé de 57 ans, il est en détention depuis 2023. Patrick F.* siégeait au Grand Conseil depuis août 2021 et était également membre de la commission de la justice. Il disait exercer la profession d’informaticien de gestion. La présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

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*Nom connu de la rédaction

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