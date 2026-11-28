Face à la maladie psychique de sa mère, Cédric Wermuth s’est longtemps replié sur lui-même. Ce n’est que plus tard qu’il a pris conscience du lien entre cette réaction et la société patriarcale. Pour Blick, il se livre à coeur ouvert.

Suicide de sa mère et violences masculines: les confidences intimes de Cédric Wermuth

Suicide de sa mère et violences masculines: les confidences intimes de Cédric Wermuth

En bref Après le suicide de sa mère, atteinte de trouble bipolaire, le coprésident du PS Cédric Wermuth dit avoir appris tardivement à parler de sa douleur et avoir cherché une aide psychologique

Selon le Socialiste, les rôles masculins ont favorisé son ascension politique, mais la domination qu’ils encouragent peut mener à la violence, d’où la nécessité pour chaque homme de s’interroger sur son comportement

Il réclame une meilleure protection des victimes dans tous les cantons, davantage de travail auprès des auteurs de violences et une sensibilisation précoce aux rôles de genre

Simone Steiner et Philippe Rossier

Lors de la manifestation «Les hommes contre la violence faite aux femmes», Cédric Wermuth a évoqué publiquement le suicide de sa mère. Pour le coprésident du Parti socialiste (PS), il est évident que face à la violence masculine, chaque homme doit s'interroger sur son propre comportement envers les femmes. Dans un entretien accordé à Blick, il raconte comment les rôles traditionnels l'ont façonné dans sa manière d'affronter sa douleur.

Quel lien faites-vous entre la maladie et le suicide de votre mère et votre expérience de la masculinité?

Ma mère a souffert pendant des années d'un trouble bipolaire sévère. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, et elle est décédée lors de la dernière. J'avais alors 29 ans. Cela m'a laissé un profond mélange d'émotions et a massivement marqué ma vie. Ce n'est que des années plus tard que j'ai pris conscience de la façon très particulière dont on apprend, en tant qu'homme, à gérer la douleur et les épreuves.

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De quelle manière?

La maladie psychique de ma mère a commencé à se manifester clairement lorsque j'avais 14 ans. J'ai essayé de réagir à ce coup du sort par la force et en prenant mes distances. Je me suis éloigné et replié sur moi-même, convaincu que je devais régler cela seul avec moi-même. Cela marque encore aujourd'hui mon rapport à mes propres émotions. J’ai dû atteindre un âge relativement avancé pour réaliser qu'il est utile de parler de ses problèmes. Je trouve effrayant de voir combien d'hommes vivent la même chose que moi et ne le comprennent que si tard.

Vous ne pouviez pas parler avec votre mère de ce qu'elle ressentait?

J'ai peu parlé de cette situation avec ma mère. Bien sûr, il y avait des moments où l'on ne pouvait pas l'éviter, par exemple lorsque nous devions aller la chercher à l'hôpital à plusieurs reprises. Mais nous discutions alors surtout d'aspects organisationnels. Nous parlions peu de ce que sa maladie faisait à notre relation et à notre équilibre familial. Ma mère éprouvait aussi un sentiment de culpabilité envers nous. Aujourd'hui, il est trop tard – et je le regrette profondément.

Votre engagement politique vous a exposé très tôt au regard public. Comment avez-vous géré la pression de devoir rester performant malgré cette lourde épreuve?

Dans ma jeunesse, l'engagement politique a certainement aussi été une forme de fuite face à mon histoire familiale. La politique était pour moi un espace où je pouvais mettre tout cela de côté, et cela m'a beaucoup aidé. Grâce à cette activité, je parvenais aussi à tenir la douleur à distance. Cet évitement de la souffrance me semble être une stratégie adoptée par beaucoup d'hommes, y compris à travers l'investissement professionnel. Mais cela conduit à ne jamais vraiment apprendre à se confronter à soi-même. Beaucoup d'hommes manquent fondamentalement de mots pour le faire. C'est un point sur lequel je dois encore travailler aujourd'hui.

« Nous, les hommes, avons tous grandi avec la certitude implicite que le monde nous appartient Cédric Wermuth »

Comment gérez-vous aujourd'hui les émotions difficiles?

Aujourd'hui, il m'est certainement plus facile de parler de mes problèmes et de mes faiblesses. Pourtant, mon premier réflexe reste toujours de me montrer fort et de gérer cela seul. Mais ce que j'ai vécu avec ma mère ne peut pas être refoulé toute une vie: à un moment donné, c'est si présent que cela finit par s'imposer de l'intérieur. J'ai d'ailleurs cherché une aide psychologique à certaines périodes et je suis aujourd'hui encore en échange régulier avec mon psychanalyste. Je remarque que beaucoup d'hommes de mon entourage se posent ce genre de questions à un âge similaire. A un moment donné, on ne peut plus y échapper. Mais moi aussi, je suis encore en chemin.

Vous n'avez toujours pas réussi à pleurer votre perte et votre douleur dans les bras d'un ami homme. Cela montre-t-il que vous avez encore des blocages?

Oui, bien sûr. Il serait absurde de prétendre que l'on peut effacer des centaines d'années de patriarcat en quelques séances chez le psychologue. Les structures sociales et les conditionnements sont extrêmement puissants. Je crois qu'il s'agit déjà d'entamer cette remise en question, et je ne suis pas encore beaucoup plus loin. Mon rapport à mes amis hommes et à ma propre masculinité a toutefois certainement évolué avec le temps: tout est devenu un peu plus apaisé.

En tant qu'homme, avez-vous aussi profité des structures sociales – par exemple lors de votre ascension jusqu'à la présidence du parti?

Evidemment. Paradoxalement, ce masque et cette capacité à me blinder que j'ai développés face à mon histoire familiale m'ont aidé en politique. De plus, les femmes osent souvent moins que les hommes, ce qui tient aussi aux modèles sociaux. A l'époque où je présidais la Jeunesse socialiste, je parlais souvent avec une grande assurance de sujets dont je n'avais en réalité aucune idée. C'est ce qu'on appelle afficher une assurance souveraine dans l'ignorance la plus totale – les hommes excellent dans cet exercice. Nous avons tous grandi avec la certitude implicite que le monde nous appartient. Les hommes prennent spontanément de la place partout, à chaque fête, à chaque réunion. Cela m'a permis de grimper rapidement les échelons. A l'époque, je n'avais pas conscience de tout le sexisme que charrie ce comportement.

« La protection des victimes présente d'importantes lacunes en Suisse Cédric Wermuth »

En tant que jeune homme, vous n’aviez pas d’insécurités?

Si, bien sûr. Cette dureté sert précisément à masquer une profonde insécurité. C'est un manque de maturité émotionnelle et de proximité avec soi-même et avec les autres, une fausse force que l'on projette. On porte la masculinité comme un rôle social, telle une armure: cela donne beaucoup de force, mais cela vous vide aussi de l'intérieur. C'est pourquoi je ne qualifierais jamais cela de force positive. Cette masculinité viriliste naît d'une faiblesse intérieure.

Comment cela peut-il mener à la violence?

On parle ici d'une pyramide de la violence: la violence psychique et physique repose sur des rapports de pouvoir et des modèles de rôles. Les hommes apprennent très tôt qu'ils sont récompensés pour un comportement dominant et sans égards. S'imposer face aux autres sans ménagement favorise par exemple l'ascension professionnelle, tout en faisant accepter l'exploitation et l'auto-exploitation comme la norme – ce qui est lié aux logiques capitalistes. Cette domination masculine ne fonctionne que par la dévalorisation et l'exploitation d'autrui. Dans le pire des cas, cela conduit à des violences contre les femmes ou les personnes queer. D'ailleurs, la violence masculine est aussi la principale responsable des violences subies par les hommes.

Que pouvons-nous faire en tant que société contre cela?

La masculinité, telle qu'elle existe dans le système patriarcal, repose sur l'idée que l'on a un droit sur les autres, et en particulier sur les femmes. Il faut donc que les hommes soient prêts à se remettre en question. Se regarder dans le miroir peut susciter des résistances, chez moi aussi: lorsqu'on me reproche un comportement sexiste, ma première réaction est défensive. Mais il faut reconnaître sa part de responsabilité. Chaque homme doit se demander: où ai-je été déplacé ou sexiste dans ma vie, et le suis-je encore aujourd'hui? Cette confrontation avec soi-même est inconfortable. Je ne connais aucun homme qui ne puisse citer quelques anecdotes sur son propre comportement – et surtout aucune femme qui n'ait subi ce type de comportement de la part d'hommes.

Est-ce la raison pour laquelle vous parlez publiquement de votre propre histoire?

Oui. Le mouvement féministe demande depuis longtemps que les hommes se penchent sur les aspects problématiques de la masculinité, et je souhaite y contribuer à la hauteur de mes moyens. Je suis un homme cisgenre depuis 40 ans: c'est une expérience que je partage avec d'autres hommes, qui comprennent de quoi je parle. Car la masculinité est une construction sociale dont nous ressentons tous l'influence profonde, et qui sert aussi à maintenir une répartition inégale des richesses et du pouvoir politique. Nous devons le comprendre et le briser ensemble. Mais au-delà du travail individuel, il faut aussi des changements de société fondamentaux.

Lesquels?

La protection des victimes présente d'importantes lacunes en Suisse: aujourd'hui, elle dépend du lieu de domicile, et certains cantons ne disposent même pas de places d'hébergement protégées. Nous voulons changer cela avec l'initiative pour la protection contre la violence, pour laquelle nous avons défini des standards minimaux avec des experts et réclamons les moyens financiers nécessaires. Dans un deuxième temps, il faut des interventions rapides pour prévenir les violences imminentes. Lorsqu'on en arrive à des violences extrêmes, il y a presque toujours des antécédents, et la Suisse en fait trop peu dans le travail auprès des auteurs. Le troisième volet est la prévention sociétale: nous devons parler bien davantage des rôles genrés avec les enfants dès le plus jeune âge. L'école publique fait déjà beaucoup plus qu'avant dans ce domaine, mais nous pouvons aller encore plus loin.