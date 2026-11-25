En bref
- Un rapport du Conseil de l'Europe publié le 25 novembre 2026 critique les lacunes de la Suisse dans la lutte contre la violence domestique et les violences faites aux femmes, malgré des avancées grâce à un plan d’action national
- Le rapport pointe de fortes disparités entre cantons, un manque de financement pour les foyers d’accueil et l’absence d’une définition commune de la violence fondée sur le genre
- Depuis l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul en 2018, les experts réclament des stratégies à long terme et des programmes pour les auteurs de violence domestique
La Suisse doit mieux soutenir les femmes victimes de violences et consacrer davantage de moyens à la lutte contre la violence domestique. Malgré les progrès réalisés, un groupe d'experts du Conseil de l'Europe constate qu'il existe des disparités considérables entre les cantons en matière de protection des victimes et d'accès à la justice.
Certes, la Suisse a réalisé des progrès grâce à un plan d’action national et à une amélioration des soins médicaux; les autorités doivent toutefois renforcer leurs mesures, a indiqué mercredi le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio).
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur en Suisse en 2018, a ajouté l’organisation basée à Strasbourg.
Garde des enfants
Parmi les importantes disparités entre les cantons présentées dans son premier rapport d’évaluation thématique consacré à la Suisse, le Grevio a dénoncé l'absence d'une définition commune de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique. De plus, les moyens financiers font défaut, notamment pour les foyers d’accueil, et il n’existe pas de système de financement harmonisé à l’échelle nationale.
Les experts se sont dits préoccupés par le fait que la violence domestique n’est souvent pas prise en compte dans les décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite. Le rapport souligne également les risques liés à la médiation et à la conciliation familiale: les femmes concernées ne doivent pas être poussées à conclure des accords dans le cadre de telles procédures.
Le groupe d’experts réclame des stratégies à long terme ainsi que des moyens suffisants pour l'organe de coordination des politiques de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les programmes d’accompagnement destinés aux auteurs de violence domestique doivent être développés.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
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Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
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