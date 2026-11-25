Malgré des progrès depuis 2018, la Suisse doit mieux protéger les femmes victimes de violences, alerte un rapport du Conseil de l’Europe. Disparités cantonales et lacunes dans le soutien freinent la lutte contre la violence domestique.

La Suisse manque encore de moyens contre la violence domestique

La Suisse manque encore de moyens contre la violence domestique

En bref Un rapport du Conseil de l'Europe publié le 25 novembre 2026 critique les lacunes de la Suisse dans la lutte contre la violence domestique et les violences faites aux femmes, malgré des avancées grâce à un plan d’action national

Le rapport pointe de fortes disparités entre cantons, un manque de financement pour les foyers d’accueil et l’absence d’une définition commune de la violence fondée sur le genre

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul en 2018, les experts réclament des stratégies à long terme et des programmes pour les auteurs de violence domestique

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit mieux soutenir les femmes victimes de violences et consacrer davantage de moyens à la lutte contre la violence domestique. Malgré les progrès réalisés, un groupe d'experts du Conseil de l'Europe constate qu'il existe des disparités considérables entre les cantons en matière de protection des victimes et d'accès à la justice.

Certes, la Suisse a réalisé des progrès grâce à un plan d’action national et à une amélioration des soins médicaux; les autorités doivent toutefois renforcer leurs mesures, a indiqué mercredi le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio).

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur en Suisse en 2018, a ajouté l’organisation basée à Strasbourg.

Garde des enfants

Parmi les importantes disparités entre les cantons présentées dans son premier rapport d’évaluation thématique consacré à la Suisse, le Grevio a dénoncé l'absence d'une définition commune de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique. De plus, les moyens financiers font défaut, notamment pour les foyers d’accueil, et il n’existe pas de système de financement harmonisé à l’échelle nationale.

Les experts se sont dits préoccupés par le fait que la violence domestique n’est souvent pas prise en compte dans les décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite. Le rapport souligne également les risques liés à la médiation et à la conciliation familiale: les femmes concernées ne doivent pas être poussées à conclure des accords dans le cadre de telles procédures.

Le groupe d’experts réclame des stratégies à long terme ainsi que des moyens suffisants pour l'organe de coordination des politiques de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les programmes d’accompagnement destinés aux auteurs de violence domestique doivent être développés.