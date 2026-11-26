Mobilisation à Lausanne
Plus de 1000 personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes
Le rassemblement était organisé par le collectif vaudois de la Grève féministe, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La manifestation a réuni entre 1300 et 1500 personnes, selon la police lausannoise.
Chaque année en Suisse, une vingtaine de femmes sont tuées par un proche (29 en 2025, 18 en 2026). «Cette violence est presque exclusivement perpétrée par des hommes et selon les statistiques disponibles, parmi les auteurs, toutes les origines et toutes les classes sociales sont représentées», rappelle la Grève féministe vaudoise.