Mobilisation à Lausanne Plus de 1000 personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes

Le rassemblement était organisé par le collectif vaudois de la Grève féministe, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La manifestation a réuni entre 1300 et 1500 personnes, selon la police lausannoise.