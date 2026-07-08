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Lutte contre le pédopiégage
Un projet en consultation pour mieux protéger les enfants des prédateurs

Un projet de loi pour mieux protéger les enfants contre le pédopiégeage est en consultation au Conseil national jusqu’au 29 octobre. La commission des affaires juridiques veut sanctionner ces actes, qu’ils soient en ligne ou hors ligne.
Publié: 12:54 heures
La consultation dure jusqu'au 29 octobre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les enfants doivent être mieux protégés contre les communications à caractère sexuel. La commission des affaires juridiques du National a mis en consultation un projet pour sanctionner le pédopiégeage.

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Les contacts à caractère sexuel entre un adulte et un mineur ne doivent pas rester impunis. La commission propose donc d’inscrire une nouvelle norme dans le code pénal sanctionnant ces actes, indiquent mercredi les services du Parlement.

Le projet est «technologiquement neutre». En ne se limitant pas que aux interactions sur Internet, la commission vise à englober toutes les formes de communication de ce type, indépendamment du moyen de communication employé. La consultation dure jusqu'au 29 octobre.

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