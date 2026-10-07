Mercredi midi, la police et les pompiers sont intervenus dans la zone industrielle d'Olten où un incendie s'est déclaré. Plusieurs explosions ont été entendues.

Un violent incendie provoqué par des explosions dans la zone industrielle d'Olten

Un violent incendie provoqué par des explosions dans la zone industrielle d'Olten

Sandra Marschner , Mattia Jutzeler et Ralph Donghi

Une colonne de fumée sombre s’est élevée mercredi midi au-dessus de la zone industrielle d’Olten (SO). Plusieurs lecteurs de Blick ont rapporté avoir entendu au moins deux explosions. «Peu avant midi, une forte détonation a retenti dans la zone industrielle d’Olten. Un incendie s’est ensuite déclaré, puis une deuxième explosion a eu lieu environ 15 minutes plus tard», raconte un lecteur qui a suivi les événements depuis sa salle de classe.

«Mes camarades de classe et moi avons tous été bouleversés par l’explosion», poursuit-il. «Mais c’était passionnant de pouvoir observer une telle intervention.»

La Rega intervient

Un deuxième lecteur, présent sur place, a vu plusieurs véhicules de pompiers ainsi qu’un hélicoptère de la Rega qui s’apprêtait à atterrir. La police cantonale soleuroise a confirmé à Blick qu’une caravane était entièrement en feu à l’Industriestrasse et que la police et les pompiers étaient intervenus. Dans l’après-midi, Philipp Stierli, chef d’intervention et commandant des pompiers d’Olten, a précisé que des bouteilles de gaz avaient explosé.

L’incendie était éteint peu après 13h30. Une personne grièvement blessée a été transportée à l’hôpital par hélicoptère. Une autre a été légèrement blessée.

«La cabane s'est effondrée»

Monika*, gérante du Flussbar Olten, se trouvait dans son établissement, à proximité, au moment des faits. Selon elle, le feu a pris dans un logement situé sur un camping de l’Industriestrasse. «Il y a eu une énorme détonation et, soudain, la cabane s’est effondrée», raconte-t-elle. «J’ai crié aux occupants de la caravane d’appeler les pompiers.»

«Puis de hautes flammes se sont élevées dans le ciel.» Peu après, une nouvelle détonation aurait retenti. La centrale électrique voisine aurait également subi des dommages. Le périmètre a été bouclé. «Je n’étais vraiment pas rassurée. Au camping, tout le monde se chauffe avec des bouteilles de gaz.»

Une cabane fissurée

«J’ai moi aussi ressenti la détonation. J’ai eu peur que ma propre cabane s’effondre», confie Monika. Après avoir inspecté les lieux, elle a toutefois constaté que tout était encore en grande partie intact. «Seule une cabane en bois située plus loin a été fissurée par l’onde de choc.»

«Je connais l’homme qui vivait dans la caravane», poursuit Monika. «Pour ce que je connais de lui, c’était un bricoleur. Il aimait travailler jusque tard dans la nuit en écoutant de la musique.» La gérante ignore s’il vivait seul.

*Nom connu de la rédaction