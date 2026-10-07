DE
FR

Une personne grièvement blessée
Un violent incendie provoqué par des explosions dans la zone industrielle d'Olten

Mercredi midi, la police et les pompiers sont intervenus dans la zone industrielle d'Olten où un incendie s'est déclaré. Plusieurs explosions ont été entendues.
Publié: 13:01 heures
1/7
Mercredi midi, un incendie s'est déclaré à la Industriestrasse à Olten.
Photo: Leserreporter
20398918 AuthorPlaceholder.png
20398918 AuthorPlaceholder.png
20398918 AuthorPlaceholder.png
Sandra Marschner, Mattia Jutzeler et Ralph Donghi

Une colonne de fumée sombre s’est élevée mercredi midi au-dessus de la zone industrielle d’Olten (SO). Plusieurs lecteurs de Blick ont rapporté avoir entendu au moins deux explosions. «Peu avant midi, une forte détonation a retenti dans la zone industrielle d’Olten. Un incendie s’est ensuite déclaré, puis une deuxième explosion a eu lieu environ 15 minutes plus tard», raconte un lecteur qui a suivi les événements depuis sa salle de classe.

«Mes camarades de classe et moi avons tous été bouleversés par l’explosion», poursuit-il. «Mais c’était passionnant de pouvoir observer une telle intervention.»

La Rega intervient

Un deuxième lecteur, présent sur place, a vu plusieurs véhicules de pompiers ainsi qu’un hélicoptère de la Rega qui s’apprêtait à atterrir. La police cantonale soleuroise a confirmé à Blick qu’une caravane était entièrement en feu à l’Industriestrasse et que la police et les pompiers étaient intervenus. Dans l’après-midi, Philipp Stierli, chef d’intervention et commandant des pompiers d’Olten, a précisé que des bouteilles de gaz avaient explosé.

L’incendie était éteint peu après 13h30. Une personne grièvement blessée a été transportée à l’hôpital par hélicoptère. Une autre a été légèrement blessée.

«La cabane s'est effondrée»

Monika*, gérante du Flussbar Olten, se trouvait dans son établissement, à proximité, au moment des faits. Selon elle, le feu a pris dans un logement situé sur un camping de l’Industriestrasse. «Il y a eu une énorme détonation et, soudain, la cabane s’est effondrée», raconte-t-elle. «J’ai crié aux occupants de la caravane d’appeler les pompiers.»

A lire aussi
polizei.jpg
Après l'escalade en France
La police valaisanne met en garde contre les manifestations d'élèves en Suisse
RELIGIONSZENTRUM, KULTURZENTRUM, GEBETSHAUS, GLAUBEN, RELIGION, ISLAM, MOSCHEE, POLIZEI, RAZZIA, HAUSDURCHSUCHUNG,
Des appartements inhabitables
Un incendie dans les combles d'un immeuble fait un mort à Winterthour

«Puis de hautes flammes se sont élevées dans le ciel.» Peu après, une nouvelle détonation aurait retenti. La centrale électrique voisine aurait également subi des dommages. Le périmètre a été bouclé. «Je n’étais vraiment pas rassurée. Au camping, tout le monde se chauffe avec des bouteilles de gaz.»

Une cabane fissurée

«J’ai moi aussi ressenti la détonation. J’ai eu peur que ma propre cabane s’effondre», confie Monika. Après avoir inspecté les lieux, elle a toutefois constaté que tout était encore en grande partie intact. «Seule une cabane en bois située plus loin a été fissurée par l’onde de choc.»

«Je connais l’homme qui vivait dans la caravane», poursuit Monika. «Pour ce que je connais de lui, c’était un bricoleur. Il aimait travailler jusque tard dans la nuit en écoutant de la musique.» La gérante ignore s’il vivait seul.

*Nom connu de la rédaction

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus