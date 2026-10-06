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Des appartements inhabitables
Winterthour: un mort et plus d’un million de dégâts après un feu

Une personne est morte mardi matin dans l’incendie des combles d’un immeuble locatif à Winterthour. Les causes du sinistre et du décès restent inconnues; les dégâts dépassent le million de francs.
Publié: il y a 12 minutes
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Une personne a perdu la vie mardi matin dans l'incendie des combles d'un immeuble locatif à Winterthour.
Photo: Walter Bieri

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Une personne est morte mardi matin dans l'incendie de combles à Winterthour
  • Le sinistre à Oberwinterthur a causé plus d'un million de francs de dégâts
  • Les causes restent inconnues; plusieurs logements sont inhabitables, les locataires relogés
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a perdu la vie mardi matin dans l'incendie des combles d'un immeuble locatif à Winterthour. On ignore encore les causes du sinistre. Le montant des dégâts matériels dépasse le million de francs, selon une première estimation.

L'alerte a été donnée vers 09h30 dans l'arrondissement d'Oberwinterthur, indique la police cantonale zurichoise. En raison du fort dégagement de fumée, les autorités ont appelé, sur l'app Alertswiss, la population à éviter les alentours et fermer fenêtres et portes.

A l'arrivée des pompiers, les combles de l'immeuble étaient déjà entièrement la proie des flammes. Le feu a pu être maîtrisé rapidement. Les travaux d'extinction se sont révélés difficiles, cependant. Les spécialistes sont à pied d'oeuvre pour établir les causes de l'incendie. On ignore encore les causes exactes de la mort de la personne qui est décédée dans le sinistre.

Plusieurs appartements sont désormais inhabitables. Leurs locataires sont placés dans d'autres logements.

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