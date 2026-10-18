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650 exposants pour mettre en valeur l'agriculture
À Saint-Gall, la foire de l'Olma a séduit plus de 335'000 visiteurs et deux conseillers fédéraux

La 83e Olma s’est achevée dimanche à Saint-Gall après onze jours, avec plus de 335’000 visiteurs et 650 exposants, selon les organisateurs.
Publié: 17:54 heures
La foire agricole de l'Olma a attiré 335'000 visiteurs pour sa 83e édition.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La 83e édition de l'Olma à Saint-Gall s'est achevée dimanche après onze jours. Plus de 335'000 personnes ont visité cette année le salon de l'agriculture et de l'alimentation de Suisse orientale, selon les organisateurs.

L’agriculture et l’alimentation ont pu être découvertes sous de multiples facettes. 650 exposants étaient présents. La présence du canton invité de Schwyz, l'exposition spéciale de l'armée suisse ainsi que la nouvelle «Olma Action Area» ont notamment rencontré un vif succès, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

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Pour la première fois, deux membres du Conseil fédéral ont assisté à la même Olma: le président de la Confédération Guy Parmelin lors de l’inauguration et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter lors de la journée du canton invité.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Guy Parmelin a qualifié la foire de «presque une Suisse en miniature». Le chef de l’armée, Benedikt Roos, était également présent lors de la journée de l’armée.

En collaboration avec leurs partenaires de sécurité et la police municipale de Saint-Gall, les organisateurs ont tiré un bilan globalement positif. Une ambiance paisible et festive a régné tout au long du salon. Le bilan en matière de transports est également positif: environ trois quarts des visiteurs se sont rendus sur place en transports en commun.

La prochaine édition aura lieu du 14 au 24 octobre 2027.

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