Samedi matin, 25'000 personnes ont assisté au cortège du canton de Schwytz à l'Olma de Saint-Gall. Des chars, des animaux et des figures politiques comme Karin Keller-Sutter ont marqué cet événement phare de la foire agricole.

La foire de l'Olma à Saint-Gall fait vibrer 25'000 personnes

La foire de l'Olma à Saint-Gall fait vibrer 25'000 personnes

ATS Agence télégraphique suisse

Environ 25'000 personnes ont assisté samedi matin au défilé du canton de Schwytz, invité de la foire agricole de l'Olma à Saint-Gall. Pas moins de 32 groupes y ont présenté des éléments de la culture populaire, du carnaval et de la musique schwtzoise.

Le cortège a notamment mis à l'honneur divers groupes de carnaval, les Wetterpropheten ou «prophètes de la météo» de Muotathal, des vaches, des chèvres ou encore une reproduction géante du Pacte fédéral. L'armée suisse y a entre autres présenté sa fanfare, des véhicules militaires ainsi que des chevaux. De nombreuses personnalités politiques ont ouvert le cortège, parmi lesquelles la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

La 83e édition

Environ 250'000 personnes ont investi les rues du centre-ville samedi matin, à indiqué un porte-parole de la police municipale Suisaint-galloise à Keystone-ATS. Le défilé du canton hôte est l'un des points forts de l'Olma, plus grande foire agricole de Suisse. Il attire toujours de nombreux visiteurs.

La 83e édition de l'Olma a été ouverte jeudi en présence du président de la Confédération Guy Parmelin. L'hôte schwytzois se présente dans le cadre d'une exposition spéciale de 1000 mètres carrés. La foire de l'Olma dure jusqu'au 18 octobre.