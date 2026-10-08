À St-Gall, Guy Parmelin a ouvert jeudi sa dernière Olma comme conseiller fédéral, avec la jeune truie Vivienne peu coopérative. La foire agricole réunit 640 exposants jusqu’au 18 octobre.

À l’Olma, Guy Parmelin chahuté par Vivienne le porcelet

À l’Olma, Guy Parmelin chahuté par Vivienne le porcelet

ATS Agence télégraphique suisse

Guy Parmelin a ouvert jeudi à St-Gall la 83e édition de l'Olma. Comme le veut la tradition, le président de la Confédération a posé pour les photographes avec un porcelet de la plus grande foire agricole de Suisse. La femelle Vivienne s'est toutefois débattue.

«La petite Vivienne est un peu nerveuse», a commenté le conseiller fédéral de l'UDC qui tentait de porter le porcelet dans ses bras. Le ministre de l'économie et de l'agriculture a tenté de calmer l'animal en le caressant à la tête, sans trop de succès.

«Rester en contact» avec les agriculteurs

Pour Guy Parmelin, visiter l'Olma est important, a déclaré le viticulteur et paysan de formation. Selon le Vaudois, il est «bon de rester en contact avec les experts du secteur et avec les animaux».

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Interrogé sur son avenir après son départ du Conseil fédéral le 31 décembre prochain, il a répondu ne pas encore savoir s'il allait se remettre à la viticulture. Seule certitude, ses six premiers mois de l'an prochain seront consacrés à sa famille, à ses amis et au rangement de ses affaires à son domicile de Bursins (VD). «On verra ensuite.»

L'armée, l'EPFL et Schwyz

L'Olma est ouverte au public jusqu'au 18 octobre. Ses thèmes principaux sont l'interaction, le mouvement et l'expérimentation. La foire regroupe 640 exposants. L'armée suisse y présente notamment ses missions, de la logistique au service vétérinaire sur 2000m2.

L'EPFL y fait aussi découvrir de manière ludique des projets de recherche sur des sujets d'avenir dans l'agriculture, du rôle des sols dans le cycle du carbone au besoin en eau de différentes plantes.

Schwyz est le canton hôte de la foire cette année. Il se présente lui aussi sur environ 1000m2. Samedi, 1300 Schwyzoises et Schwyzois défileront en cortège à travers la vieille ville de St-Gall à l'occasion de la traditionnelle journée du canton hôte.