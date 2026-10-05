En visite à New Delhi, le Vaudois a salué l’intérêt croissant des entreprises suisses pour l’Inde. Le président de la Confédération veut toutefois avancer sur plusieurs points de friction, notamment la protection des investissements et la fiscalité.

ATS Agence télégraphique suisse

«On voit un énorme intérêt des entreprises suisses, toutes tailles confondues», pour investir en Inde, a déclaré à Keystone-ATS Guy Parmelin depuis New Delhi. Le président de la Confédération n’a toutefois pas caché que plusieurs problèmes restent à régler.

La Chambre de commerce Suisse-Inde a sondé les entreprises suisses. Entre les investissements déjà réalisés depuis un an, ceux qui sont annoncés et ceux qui sont envisagés d’ici 2030, on arrive à 29 milliards de dollars côté suisse, a détaillé le ministre de l’économie.

«Tout n’est pas parfait»

Le but affiché est d’atteindre 100 milliards d’investissements en 15 ans en comptant tous les pays de l’AELE. On est donc en avance, note Guy Parmelin. Au niveau de la création de postes de travail, on sera à 400'000 postes directs ou indirects d’ici 2030. «Tout n’est pas parfait», a nuancé le Vaudois. «Ma visite a pour but de montrer dans certains secteurs des problèmes concrets rencontrés par les entreprises.»

Elle doit aussi servir à faire progresser, voire finaliser, un accord de protection des investissements. Par exemple, en cas de litiges entre des entreprises et l’Etat indien, il doit y avoir une voie de recours sûre, un arbitrage fiable. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas, ce qui freine des investissements. Une rencontre avec la ministre indienne des Finances sur cette question est agendée pour mardi.

«Ces trois jours sont à disposition des entreprises suisses pour mettre sur la table les points de friction», a poursuivi Guy Parmelin. Le Premier ministre Narendra Modi veut que ses ministres comprennent les problèmes et agissent. Guy Parmelin a notamment évoqué la question des réglementations bureaucratiques. Il y a aussi celle de la taxation des dividendes, pour laquelle il faudrait négocier un amendement à l’accord commercial entre l’Inde et l’AELE.

Standards pour la pharma

L’Inde, fabrique mondiale de génériques, a aussi intérêt à protéger ses innovations, et la réflexion est en cours, constate encore le Vaudois au sujet de la question sensible de la propriété intellectuelle et de l’industrie pharmaceutique. Mais atteindre les standards suisses ne se fera pas en un jour. Guy Parmelin cite notamment le respect des normes de sécurité en matière d’essais cliniques. Il faut aller pas à pas, estime-t-il, même si d’énormes progrès ont déjà été réalisés.