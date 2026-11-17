Le réacteur nucléaire de recherche Saphir, en service depuis près de 70 ans en Suisse, a été entièrement démantelé, annonce mardi le PSI. Seule sa carcasse en béton subsiste, prête à être évacuée.

La Suisse tourne la page de son tout premier réacteur nucléaire Saphir

La Suisse tourne la page de son tout premier réacteur nucléaire Saphir

ATS Agence télégraphique suisse

Saphir n'est plus. Le premier réacteur nucléaire de recherche de Suisse a été entièrement démantelé, annonce l'Institut Paul Scherrer (PSI) mardi. Aujourd'hui, seule la carcasse en béton de l'installation subsiste. Elle sera prochainement désossée et évacuée.

Saphir, qui a été mis en service voilà près de 70 ans, était ce que l'on appelle «un réacteur de piscine», rappelle le PSI dans un communiqué. Dans ce type de réacteur, le bassin d'eau assume les fonctions de refroidissement et de protection. Dans le cas de Saphir, le coeur du réacteur était entouré de 200'000 litres d'eau.

L'installation a été baptisée «Saphir» à cause des eaux du bassin qui émettaient une lueur bleutée appelée rayonnement de Tcherenkov, souligne le PSI. Ce phénomène était produit par des particules chargées qui s'y déplaçaient à grande vitesse, principalement des électrons.

Le démantèlement de Saphir a été une opération de longue haleine. Les travaux ont débuté en 2003. Le chantier s'est tout d'abord attaqué aux équipements internes du réacteur, aux parties immergées et à la piscine. Reste maintenant à se débarrasser du hall en béton qui abritait l'ancien réacteur.

Mesures minutieuses

Pour être sûr que le matériau ne présente aucun danger de radioactivité, l'ensemble de l'édifice a été examiné dans les moindres détails. «En tout, cela a représenté quelque 180'000 points de mesure, soit 250 jours de mesure pure», relève Sophie Harzmann, du PSI, citée dans le communiqué.

Il s'agissait de savoir si le seuil de libération nucléaire avait été atteint, à savoir que le béton de l'installation pouvait être traité comme un matériau conventionnel. Les valeurs limites sont situées à peine au-dessus du rayonnement naturel de fond présent partout, précise le PSI.

Saphir a servi à former le personnel des centrales nucléaires. Les étudiants pouvaient observer en direct le comportement d'un réacteur. «Lorsque l'on déplaçait les barres de contrôle, on voyait immédiatement l'effet sur la puissance du réacteur», raconte Fritz Leinbundgut, du PSI, cité dans le communiqué.

Les équipes du PSI ont à peine eu le temps de tourner la page Saphir qu'elles doivent déjà s'occuper du démantèlement d'autres bâtiments. Il s'agira d'une part de démonter le réacteur de recherche Diorit et d'autre part de démolir l'installation expérimentale VVA, où étaient incinérés des déchets faiblement radioactifs.