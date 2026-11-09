Berne juge les attaques contre les infrastructures critiques comme la menace la plus probable. L'armée ne pouvant les protéger, le secteur énergétique doit s'armer seul. Mais aucune base légale ne lui permet de le faire actuellement.

En bref Pour la Confédération, les attaques contre les infrastructures critiques constituent la menace la plus probable

Le secteur de l'énergie doit maintenant s'armer pour faire face à cette menace

Une base légale est nécessaire.

Daniel Ballmer

L'hiver approche. C'est précisément maintenant que la Russie attaque régulièrement des installations civiles en Ukraine, avec des drones ou des missiles. Les infrastructures énergétiques sont les cibles principales. Car le calcul sournois de Moscou est le suivant: la population doit avoir froid et sa volonté de combattre doit être brisée.

Le Conseil fédéral considère lui aussi les sabotages contre les infrastructures critiques ou les attaques aériennes comme la menace la plus probable. L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) liste parmi les dangers pour les centrales nucléaires ou les barrages les drones, les lance-roquettes antichars ou les incendies volontaires. Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour tout le pays.

Les entreprises énergétiques ont les mains liées

Face à cette menace, les fournisseurs d'électricité doivent s'armer et protéger leurs propres installations. C'est ce que réclame la Confédération. Mais «leurs possibilités sont limitées pour se défendre contre les drones ou d'autres menaces militaires», déclare à Blick l'Association des entreprises électriques suisses (AES).

Car la loi est claire: le monopole de l’usage de la force appartient à l’Etat. Les exploitants d'infrastructures critiques peuvent, par exemple, renforcer les bâtiments, installer des capteurs pour détecter les drones ou des filets de défense. Ils sont également tenus de disposer de suffisamment de pièces de rechange pour pouvoir réparer rapidement les éventuels dommages causés.

Les entreprises du secteur de l'énergie n'ont toutefois pas le droit d'abattre des drones ou d'arrêter des suspects. Lorsqu'un danger est détecté, elles doivent alerter la police. Mais le temps que cette dernière intervienne, la menace a souvent disparu ou a éventuellement déjà causé des dégâts.

L'Office fédéral veut créer une base légale

La Confédération veut donc adapter la loi. «Comme il n'existe actuellement aucune base légale concernant la protection physique des infrastructures énergétiques critiques, l'OFEN travaille à l’élaboration d’un cadre juridique approprié», explique l’office, tout en ajoutant que le secteur de l’énergie sera tenu de «mettre en place des mesures de protection adéquates contre les menaces physiques et électromagnétiques».

Des initiatives similaires ont déjà été entreprises au Parlement: «En Suisse, les observations de drones se multiplient au-dessus des aéroports, des installations militaires et des infrastructures énergétiques. Les exploitants civils restent toutefois sans protection», a averti Thomas Hurter dans la «NZZ». Le conseiller national UDC demande que les exploitants d'infrastructures critiques puissent eux aussi repousser les drones en cas d'urgence – par exemple avec des brouilleurs, des drones intercepteurs ou même en les abattant.

En clair: un tabou est en train d'être levé. Les entreprises électriques pourraient à l'avenir assumer des tâches qui étaient jusqu'à présent réservées à l'Etat.

L'armée dans l'incapacité d'agir

Selon des documents internes obtenus par Blick, des membres du ministère de l'Energie d'Albert Rösti avaient clairement indiqué au Département fédéral de la défense (DDPS) que, de l'avis de certains fournisseurs d'électricité, l'armée était au moins responsable de la protection contre les drones et les missiles.

Le DDPS a cependant rejeté la demande de ses collègues de l'OFEN. Les exploitants d'infrastructures critiques sont responsables de leur propre sécurité. Ce n'est que lorsque tous les moyens civils auront été épuisés qu'un soutien de l'armée pourra être demandé.

Le DDPS se réfère aux directives du Conseil fédéral en matière de défense. Selon celles-ci, l'armée devrait certes être en mesure de protéger une région comme le Plateau ou des zones isolées contre les dangers aériens. Mais «la protection simultanée de tous les sites d'alimentation électrique serait impossible compte tenu des ressources et des autres missions des Forces armées suisses».

Alors que la responsabilité de la lutte contre les drones en temps de paix n'est toujours pas explicitement établie, la Commission de la politique de sécurité du National vient de réclamer un service national de signalement pour les observations effectuées à proximité d'infrastructures critiques. Face à la multiplication des incidents, les autorités compétentes doivent agir de toute urgence, estime la commission.