La centrale nucléaire de Gösgen s’est arrêtée automatiquement mardi vers 06h40 après une sous-tension sur l’alimentation des grappes de commande. L’exploitant affirme qu’aucun rejet radioactif n’a eu lieu.

La centrale nucléaire de Gösgen arrêtée d'urgence ce mardi

La centrale nucléaire de Gösgen arrêtée d'urgence ce mardi

La centrale nucléaire de Gösgen a été mise hors-service mardi matin. Une sous-tension sur les barres d'alimentation des grappes de commande y a entraîné un arrêt automatique d'urgence vers 06h40.

Tous les systèmes liés à la sécurité ont réagi conformément aux attentes dans le cas d'un arrêt automatique, indique mardi la société d'exploitation KKG de la centrale installée à Däniken (SO). L'opération n'a entraîné aucun rejet radioactif.

Pas encore de feu vert

Le réacteur de Gösgen est débranché et se trouve en état sûr, souligne son exploitant qui a informé l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). La centrale sera redémarrée dès que l'IFSN aura donné son feu vert.

L'autorité d'inspection analyse l'incident, comme le veut la procédure habituelle. Les points de mesure de l'IFSN n'ont enregistré aucune hausse de la radioactivité à proximité de l'installation, écrit-elle.