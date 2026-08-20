Des malfaiteurs tendent un piège aux clients des CFF. Ils tentent de dérober des données sensibles par le biais de faux sites web d'un réalisme trompeur. La police met en garde contre cette dangereuse arnaque.

Des malfaiteurs trompent les clients des CFF à l'aide de faux sites web

Des malfaiteurs trompent les clients des CFF à l'aide de faux sites web

Janine Enderli

Une arnaque perfide vise les clients des CFF. Des criminels copient le site web des CFF dans les moindres détails et attirent ainsi des utilisateurs peu méfiants dans un piège. Cybercrimepolice.ch met en garde contre cette nouvelle arnaque. L'objectif des escrocs: récupérer les données de leurs victimes.

Les pages falsifiées (hameçonnage) sont trompeuses: l’URL ne diffère que très légèrement de l’originale et la mise en page est pratiquement identique. Ces pages proposent de prétendus billets CFF à des prix imbattables.

Les données sensibles dans le collimateur

Les horaires, les itinéraires et les numéros de voie semblent authentiques, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’une offre officielle. Les voyageurs peuvent même choisir entre la 1re et la 2e classe avant d’être redirigés vers une fausse page de paiement.

Là, les cybercriminels demandent des données sensibles telles que le numéro de carte bancaire, la date d’expiration, le code de sécurité ou des informations Twint. Ils les utilisent ensuite pour effectuer des prélèvements illégaux et commettre d’autres fraudes.

Interrogés à ce sujet, les CFF expliquent qu’ils surveillent la situation de près et signalent immédiatement l’apparition de nouvelles pages de hameçonnage à l’Office fédéral de la cybersécurité. «Nous recommandons également cette démarche aux clientes et clients potentiellement concernés.» Les clientes et clients seraient par ailleurs informés régulièrement et par différents canaux des nouvelles menaces. En interne, la sécurité est constamment renforcée. «Les CFF perfectionnent en permanence les mesures de sécurité relatives aux processus de connexion et de paiement et sensibilisent régulièrement leurs clients aux cyberrisques», explique le porte-parole Reto Schärli au journal «Blick».

Voici ce que tu dois faire