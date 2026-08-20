Une arnaque perfide vise les clients des CFF. Des criminels copient le site web des CFF dans les moindres détails et attirent ainsi des utilisateurs peu méfiants dans un piège. Cybercrimepolice.ch met en garde contre cette nouvelle arnaque. L'objectif des escrocs: récupérer les données de leurs victimes.
Les pages falsifiées (hameçonnage) sont trompeuses: l’URL ne diffère que très légèrement de l’originale et la mise en page est pratiquement identique. Ces pages proposent de prétendus billets CFF à des prix imbattables.
Les données sensibles dans le collimateur
Les horaires, les itinéraires et les numéros de voie semblent authentiques, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’une offre officielle. Les voyageurs peuvent même choisir entre la 1re et la 2e classe avant d’être redirigés vers une fausse page de paiement.
Là, les cybercriminels demandent des données sensibles telles que le numéro de carte bancaire, la date d’expiration, le code de sécurité ou des informations Twint. Ils les utilisent ensuite pour effectuer des prélèvements illégaux et commettre d’autres fraudes.
Interrogés à ce sujet, les CFF expliquent qu’ils surveillent la situation de près et signalent immédiatement l’apparition de nouvelles pages de hameçonnage à l’Office fédéral de la cybersécurité. «Nous recommandons également cette démarche aux clientes et clients potentiellement concernés.» Les clientes et clients seraient par ailleurs informés régulièrement et par différents canaux des nouvelles menaces. En interne, la sécurité est constamment renforcée. «Les CFF perfectionnent en permanence les mesures de sécurité relatives aux processus de connexion et de paiement et sensibilisent régulièrement leurs clients aux cyberrisques», explique le porte-parole Reto Schärli au journal «Blick».
Voici ce que tu dois faire
- Dans la mesure du possible, saisis l’adresse Internet officielle directement dans la barre d’adresse de ton navigateur ou utilise l’application officielle des CFF. N’accède pas au site web via les résultats d’une recherche Google.
- Vérifie l’adresse Internet complète à chaque visite et à chaque changement de page, en particulier lors des opérations de paiement.
- Ne suis jamais les liens contenus dans des e-mails, des SMS ou d’autres messages ou sites web, car ceux-ci peuvent avoir été manipulés ou modifiés visuellement.
- En cas de doute, ne communique aucune donnée personnelle ni aucune information de paiement.