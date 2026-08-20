DE
FR

Nouvelle arnaque
Des malfaiteurs trompent les clients des CFF à l'aide de faux sites web

Des malfaiteurs tendent un piège aux clients des CFF. Ils tentent de dérober des données sensibles par le biais de faux sites web d'un réalisme trompeur. La police met en garde contre cette dangereuse arnaque.
Publié: 18:15 heures
1/4
Des escrocs usurpent l'habillage du site des CFF.
Photo: Cybercrimepolice.ch
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Une arnaque perfide vise les clients des CFF. Des criminels copient le site web des CFF dans les moindres détails et attirent ainsi des utilisateurs peu méfiants dans un piège. Cybercrimepolice.ch met en garde contre cette nouvelle arnaque. L'objectif des escrocs: récupérer les données de leurs victimes.

Les pages falsifiées (hameçonnage) sont trompeuses: l’URL ne diffère que très légèrement de l’originale et la mise en page est pratiquement identique. Ces pages proposent de prétendus billets CFF à des prix imbattables.

Les données sensibles dans le collimateur

Les horaires, les itinéraires et les numéros de voie semblent authentiques, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’une offre officielle. Les voyageurs peuvent même choisir entre la 1re et la 2e classe avant d’être redirigés vers une fausse page de paiement.

Là, les cybercriminels demandent des données sensibles telles que le numéro de carte bancaire, la date d’expiration, le code de sécurité ou des informations Twint. Ils les utilisent ensuite pour effectuer des prélèvements illégaux et commettre d’autres fraudes.

Interrogés à ce sujet, les CFF expliquent qu’ils surveillent la situation de près et signalent immédiatement l’apparition de nouvelles pages de hameçonnage à l’Office fédéral de la cybersécurité. «Nous recommandons également cette démarche aux clientes et clients potentiellement concernés.» Les clientes et clients seraient par ailleurs informés régulièrement et par différents canaux des nouvelles menaces. En interne, la sécurité est constamment renforcée. «Les CFF perfectionnent en permanence les mesures de sécurité relatives aux processus de connexion et de paiement et sensibilisent régulièrement leurs clients aux cyberrisques», explique le porte-parole Reto Schärli au journal «Blick».

Voici ce que tu dois faire

  • Dans la mesure du possible, saisis l’adresse Internet officielle directement dans la barre d’adresse de ton navigateur ou utilise l’application officielle des CFF. N’accède pas au site web via les résultats d’une recherche Google.
  • Vérifie l’adresse Internet complète à chaque visite et à chaque changement de page, en particulier lors des opérations de paiement.
  • Ne suis jamais les liens contenus dans des e-mails, des SMS ou d’autres messages ou sites web, car ceux-ci peuvent avoir été manipulés ou modifiés visuellement.
  • En cas de doute, ne communique aucune donnée personnelle ni aucune information de paiement.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus