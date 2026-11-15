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La plaine sera copieusement arrosée
La montagne va faire le plein de neige fraîche dès la semaine prochaine

Pluie en plaine, neige en altitude: la semaine prochaine sera chargée. Le Valais et le Jura devraient recevoir les plus fortes précipitations, avec jusqu’à un mètre de neige fraîche au-dessus de 2000 mètres.
Publié: il y a 9 minutes
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La semaine prochaine, on peut s'attendre à de la neige fraîche en montagne.
Photo: Getty Images

En bref

  • La semaine prochaine, plus de 100 litres de précipitations tomberont en Valais et dans le Jura
  • La limite des chutes de neige se situera généralement entre 1500 et 2500 mètres, et jusqu'à 1 mètre de neige fraîche pourrait tomber en Valais
  • En plaine, des rafales de 50 à 70 km/h sont attendues, pouvant même atteindre 120 km/h dans les Préalpes et le Jura
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Natalie Zumkeller et Sandra Marschner

Les amateurs de ski peuvent commencer à se réjouir! Alors que les premières pistes ont déjà ouvert dans les stations d’altitude comme Saas-Fee, la météo annonce une semaine particulièrement généreuse en précipitations. De quoi faire le plein de neige et nourrir les espoirs des amoureux de l’hiver.

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Si la montagne pourrait se parer de blanc, la plaine, elle, devrait être copieusement arrosée. «De très grandes quantités de pluie sont attendues cette semaine, en particulier en Valais et dans le Jura. Au total, plus de 100 litres pourront s'accumuler en plusieurs jours», explique Roger Perret, météorologue chez Meteo News. Le Nord ne sera pas épargné, avec des précipitations comprises entre 40 et 80 litres par mètre carré. Le Sud, en revanche, devrait passer entre les gouttes, avec moins de 10 litres attendus.

La montagne se couvrira de blanc

Les passionnés de neige seront comblés: la montagne devrait revêtir son manteau blanc cette semaine! La limite des chutes de neige oscillera entre 1500 et 2500 mètres, mais jusqu'à un mètre de neige fraîche pourrait tomber, notamment en Valais, selon Roger Perret. Au-dessus de 2000 mètres, les précipitations devraient se transformer en belles quantités de poudreuse. Vendredi, la limite de la neige descendra même sous les 1500 mètres. Quelques flocons pourraient alors faire leur apparition à plus basse altitude, prévoit le météorologue.

En plaine, l'air polaire sera remplacé dès lundi par un air atlantique humide, apporté en Suisse par un fort courant d'ouest. Roger Perret estime que le thermomètre se stabilisera autour des 10 à 15 degrés pendant la semaine.

La nature s'en réjouit

Le vent sera aussi de la partie cette semaine. En plaine, les rafales pourront atteindre 50 à 70 km/h, tandis que les conditions s’annoncent nettement plus agitées, voire tempétueuses, en montagne. Des rafales de force ouragan pouvant atteindre 120 km/h menacent les Préalpes, le Jura et le Säntis.

Si le parapluie sera indispensable en plaine, ces précipitations ne sont pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. «Pour la nature et le niveau des rivières, ces quantités d'eau sont un grand soulagement. Les réserves peuvent enfin se remplir à nouveau et le niveau des cours d'eau monte», estime Roger Perret.

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