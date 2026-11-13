Après le passage d’un front froid, le temps s’améliorera dès vendredi en Suisse. Samedi s’annonce largement ensoleillé, malgré une bise froide et de faibles gelées possibles au réveil.

La Suisse passera du froid polaire à la douceur en quelques jours

La Suisse passera du froid polaire à la douceur en quelques jours

Adieu la grisaille: voici la météo du week-end

En bref Dans la nuit de jeudi à vendredi, un front froid a apporté de la pluie et de la neige

La limite des chutes de neige est descendue jusqu'à 1000 mètres

Vendredi, la pluie faiblira par endroits. Samedi, le soleil brillera surtout sur le Plateau

Pauline Bouillon

La météo en Suisse va faire le yoyo. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un front froid a traversé le versant nord des Alpes, apportant des précipitations généralisées. La limite des chutes de neige a également nettement chuté, jusqu’à 1000 mètres d’altitude. En montagne, l’hiver pointe déjà le bout de son nez.

Mais la grisaille ne va pas s'installer longtemps. «Le front froid est passé», explique Klaus Marquardt, météorologue chez Meteo News. Dès vendredi matin, les précipitations perdront déjà en intensité par endroits. Samedi, le soleil fera progressivement son retour, surtout sur le Plateau, où les éclaircies se prolongeront. En montagne aussi, les nuages se dissiperont, après quelques dernières averses le long des Alpes.

Gel léger et nuits glaciales

Mais le retour du soleil a un prix: les températures vont nettement chuter. Une bise soutenue accentuera encore la sensation de froid. «Deux nuits froides nous attendent», prévient le météorologue. La baisse sera particulièrement marquée dans la nuit de vendredi à samedi, avec de faibles gelées possibles samedi matin dans de nombreuses régions.

Du brouillard et des bancs de brouillard feront également leur apparition, notamment le long des Préalpes et dans certaines régions du nord-ouest de la Suisse. L'Unterland zurichois devrait toutefois y échapper. «Le soleil y brillera généreusement», précise Klaus Marquardt.

Dimanche, un air plus doux

De l'air plus doux affluera du sud-ouest vers la Suisse. En Suisse centrale et orientale, les nuages alterneront avec des éclaircies. Le foehn gagnera progressivement en intensité dans les Alpes, faisant grimper le thermomètre jusqu’à 15 degrés dans les vallées concernées. La Suisse romande profitera elle aussi d’une nette douceur, tandis que les températures plafonneront autour de 9 à 10 degrés dans l’est du Plateau.