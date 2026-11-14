Après des semaines calmes, la météo bascule: la pluie gagnera la Suisse romande dès samedi soir, avant une semaine agitée qui soulagera la sécheresse mais laissera les stations souvent sous la pluie.

Un train de perturbations s'apprête à balayer la Suisse dès lundi

Un train de perturbations s'apprête à balayer la Suisse dès lundi

Luisa Gambaro Journaliste RP

Il va falloir dire adieu à la douceur de ces dernières semaines et ressortir les imperméables. Un véritable train de perturbations balaiera le pays tout au long de la semaine prochaine, a annoncé MétéoSuisse ce vendredi 13 novembre.

Le blocage anticyclonique qui figeait la météo depuis fin octobre s'efface enfin vers le sud-est. Un puissant courant-jet – ce «fleuve» de vents rapides en altitude reliant l'Atlantique aux Alpes – va propulser une succession de dépressions directement sur nos régions.

Dès ce samedi soir en Suisse romande, les premières gouttes feront leur apparition avant une dégradation plus marquée dans la nuit de dimanche à lundi. Toute la semaine, il faudra composer avec des pluies fréquentes et soutenues, gonflées par des rivières atmosphériques: d'étroits couloirs d'air doux et gorgés d'humidité venus des régions subtropicales qui amplifient les précipitations.

Un hiver bien trop doux

Ces averses marquent une nette détente sur le front de la sécheresse qui touchait encore une partie du pays. En montagne, les hauts sommets vont faire le plein de neige. En revanche, pour les amateurs de glisse, il faudra patienter encore un peu: avec une limite pluie-neige oscillant entre 1500 et 2000 mètres jusqu'à lundi puis entre 1200 et 1700 mètres ensuite, la pluie et la neige alterneront en station, empêchant la formation d'un manteau neigeux durable à la mi-novembre.

De plus, le vent soufflera fort ce prochains jours. Tempétueux sur les crêtes alpines, il s'invitera aussi en plaine, avec de puissantes rafales d'ouest. Enfin, les modèles saisonniers de MeteoSuisse prévoient un hiver plus chaud que la normale, alors que l'hiver 2025-2026 avait déjà décroché le rang de 6e hiver le plus doux depuis 1864, avec 3,9 °C de moyenne en Suisse romande.