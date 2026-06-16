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Les bienfaits de la nature
Vous voulez être heureux? Ecoutez le chant des oiseaux!

Ecouter les oiseaux améliore la santé mentale, affirme la Station ornithologique suisse. Une étude montre qu'une promenade de 30 minutes réduit le stress de 40% et augmente les émotions positives de 20%.
Publié: 12:35 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Le chant des oiseaux permet de faire chuter le taux de l'hormone du stress.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Se promener en écoutant le chant des oiseaux est bénéfique pour la santé mentale. Des études montrent en effet que l'observation des oiseaux favorise la détente et procure un sentiment de bien-être.

Différentes études scientifiques ont prouvé l'impact positif des oiseaux sur la santé mentale, souligne mardi la Station ornithologique suisse de Sempach (LU) dans un communiqué. Cela démontre l'importance de promouvoir l'avifaune dans les espaces urbains et périurbains.

Faire chuter le taux de cortisol

Une étude publiée en mai par l'Université de Tübingen, en Allemagne, a montré qu'écouter les oiseaux chanter durant une promenade de 30 minutes dans un parc urbain permet de faire chuter le taux de cortisol – l'hormone du stress – de près de 40%. La tension artérielle baisse également et les émotions positives augmentent de plus de 20%, selon cette étude.

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Les universités de Senckenberg et de Kiel (Allemagne) ont également étudié le lien entre bien-être et observation des oiseaux. Sur la base d'un échantillon de plus de 26'000 adultes issus de 26 pays européens, elles ont démontré que les personnes dont l'environnement abrite une grande diversité d'oiseaux sont significativement plus satisfaites de leur vie.

Selon leurs travaux, le bonheur provoqué par cette diversité serait comparable, en intensité, à celui procuré par une augmentation de salaire.

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