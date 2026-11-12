L’ex-directeur de la Migros Anton Scherrer cherchait déjà à réaliser des fusions il y a plus de vingt ans. Il explique maintenant comment y parvenir.

L’ex-patron de la Migros salue une fusion «historique» mais avertit: il faudra convaincre

L’ex-patron de la Migros salue une fusion «historique» mais avertit: il faudra convaincre

Il voulait faire la même chose!

Andreas Güntert

Il y a 22 ans, il voulait réduire de moitié le nombre de coopératives de la Migros. En vain. L’ancien patron du géant orange, Anton Scherrer, salue aujourd’hui le projet de coopérative de groupe, une étape «historique». Mais pour convaincre les coopérateurs, la Migros ne doit pas répéter «l’erreur de l’alcool». Entretien.

Anton Scherrer, Il y a 22 ans, vous vouliez réduire le nombre de coopératives de la Migros de dix à cinq. Cela n’a pas marché. Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui?

Tout d’abord, je suis extrêmement heureux que la voie soit désormais libre pour une coopérative de groupe. Pour la Migros, il s’agit d’une étape aussi historique qu’importante et courageuse.

Pourquoi cette étape est-elle soudainement devenue possible?

Pas soudainement, mais au terme d’une longue préparation. Entre mon époque et la création de Migros Supermarkt AG en 2024, plusieurs étapes ont été nécessaires – un long processus.

Pendant de nombreuses années, vous étiez plutôt favorable à une approche prudente. Fusionner d’abord deux coopératives, puis peut-être trois autres en cas de succès. Que pensez-vous de la proposition actuelle de big bang?

Le plan actuel est meilleur. Il n’était pas possible de faire avancer l’ensemble avec des fusions individuelles. La proposition présentée aujourd’hui est mûrement réfléchie; les coopérateurs restent bien représentés par les délégués au sein des organes suprêmes. La culture de la codécision est préservée.

Que faut-il pour que la fusion des coopératives centrales de la Migros réussisse?

Je ne vois en réalité qu’un seul grand point d’interrogation: comment convaincre les coopératrices et les coopérateurs de franchir réellement cette étape?

Comment procéder?

Tout simplement: la Migros ne doit pas répéter l’erreur de l’alcool.

Que voulez-vous dire?

Contrairement à la votation sur l’alcool de 2022, les membres des directions des différentes coopératives ainsi que leurs présidents doivent prendre contact avec les coopérateurs. Il ne suffit pas, comme à l’époque, de les informer de la votation dans le «Migros-Magazin». Il faut créer davantage de proximité. La Migros doit aller à la rencontre des gens. Des séances d’information doivent être organisées dans toutes les régions des différentes coopératives. Les coopérateurs doivent être invités. Il faut aussi s’adresser aux jeunes par le biais des médias électroniques et gagner de nouveaux coopérateurs.

« La Migros prévoit d’associer davantage ses coopérateurs au succès économique de l’ensemble de l’entreprise »

Les dirigeants de la Migros doivent se rendre dans les salles du «Rössli», du «Bären» et du «Hirschen» et s’y confronter à la population?

Je vois plutôt ces séances d’information dans les grands centres d’exploitation des coopératives régionales de la Migros.

Une tournée électorale pour la Migros?

Plutôt une campagne d’information qui doit convaincre les coopératrices et les coopérateurs.

En cas de non de certaines coopératives, la Migros veut simplement répéter la votation. Est-ce un bon concept pour convaincre les gens?

Je considère cela comme réaliste. Si une majorité des dix coopératives se prononce en faveur du projet, il faudra mieux expliquer à celles et ceux qui ne se sont pas encore laissé convaincre pourquoi il s’agit de la bonne étape.

N’est-ce pas de la pure contrainte?

Non, il s’agit de remédier à un manque d’informations.

Votre pronostic: le projet de la Migros passera-t-il?

Si on le prépare correctement: oui. Mais la Migros a maintenant un gros travail devant elle. La Migros prévoit d’associer davantage ses coopérateurs au succès économique de l’ensemble de l’entreprise. Mais elle ne veut pas encore dire exactement comment avant la votation. L’électeur de la Migros manque ainsi d’une certaine motivation pour effectivement voter oui. Si de telles informations sont communiquées avant la votation, elles peuvent être mal interprétées.

Que voulez-vous dire?

Cela peut être interprété comme une forme de promesse électorale. Ce qui est certain: si l’entreprise devient plus légère, cela apportera des avantages dont les coopératrices et les coopérateurs bénéficieront sous la forme de meilleures prestations et de meilleurs prix.

A quel point étiez-vous envieux, à l’époque où vous étiez directeur de la Migros, de Hansueli Loosli, le directeur de Coop, qui avait réussi à créer la coopérative unique dès 2000?

Très franchement: il a bien fait les choses! A l’époque, avec des parts de marché plus élevées et une bonne croissance, nous n’étions pas sous pression. Une étape aussi radicale était alors inconcevable pour la Migros.