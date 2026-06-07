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Une publicité passe mal
Des défenseurs des animaux vont déposer plainte contre Migros

Migros est accusée de «welfare washing» par des associations de protection des animaux. Elles dénoncent une publicité «cynique» et prévoient une plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté. Migros rejette ces critiques.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
L'utilisation de termes comme «bien-être animal» n'est pas interdite sur le plan juridique.
Photo: PIUS KOLLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Une alliance d’organisations de protection des animaux critique une publicité de Migros: l’affirmation «Toujours d’actualité: le bien-être animal» embellit la réalité, selon elles. Le distributeur rejette ces accusations.

L’équipe de «Werbemist» (publicité bidon) prévoit de déposer dans les prochains jours une plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL), a-t-elle indiqué dimanche à Keystone-ATS, revenant sur une information de la SonntagsZeitung. Derrière «Werbemist» se trouvent les organisations de protection des animaux «Animal Rights Switzerland», «Sentience» ainsi que la «Fondation pour l’animal en droit (TIR)» et «Tier im Fokus (TIF)».

Une campagne «cynique»

L’affirmation «Toujours d’actualité: le bien-être animal», utilisée dans une campagne publicitaire de Migros, est «cynique» au regard des graves problèmes de protection des animaux dans l’élevage, affirment les organisations. Et celles-ci d'évoquer notamment de douloureuses fractures du bréchet, un os de la poitrine, chez les poules pondeuses ou l’étourdissement au CO2 des porcs qui provoque une panique due à leur suffocation.

Malgré cela, Migros peut utiliser les labels «bien-être animal» ou «respectueux des animaux» à des fins publicitaires, ces termes n’étant pas protégés juridiquement, selon «Werbemist». Dans sa plainte, l’alliance de protection des animaux accuse ainsi Migros de «welfare washing» (de s'en laver les mains).

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Migros a rejeté ces accusations. Le bien-être animal constitue un engagement clair de l’entreprise, a déclaré une porte-parole à Keystone-ATS. Les standards sont régulièrement contrôlés et des améliorations mises en œuvre. Il est toutefois également clair, a ajouté Migros, que les défis liés à l’élevage ne peuvent être abordés «qu’en collaboration avec l’agriculture, la recherche et les autorités».

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