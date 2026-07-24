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Bras de fer tarifaire
La «San Pellegrino» disparaît soudainement des rayons de Migros

Les amateurs de «San Pellegrino» sont déçus: Migros a retiré l'eau italienne de ses rayons en raison d'un bras de fer tarifaire avec Nestlé. Une pénurie qui touche aussi Denner et Migrolino.
Publié: il y a 32 minutes
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Il n'y a plus de «San Pellegrino» dans les rayons de Migros.
Photo: Lecteur reporter
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Dorothea Vollenweider et Milena Kälin

En début de semaine, un lecteur de Blick a constaté que l'eau «San Pellegrino», avait disparu des rayons Migros depuis quelques jours. Ne pouvant se passer de sa boisson favorite par cette chaleur, il est donc allé chercher la fameuse bouteille du côté de Denner et Aldi. En vain. Là où trônait habituellement l'eau de source des Alpes italiennes, les rayons étaient cette fois désespérément vides. 

Est-ce dû à une pénurie d'approvisionnement, ou la canicule de l'été 2026 a-t-elle asséché les sources d'eau italiennes? Blick a mené l'enquête auprès des distributeurs. 

La guerre des prix

Chez Migros, la pénurie n'a rien à voir avec la chaleur. C'est avant tout une question d'argent: le géant orange négocie actuellement les prix d'achat de «San Pellegrino avec Nestlé et a donc retiré le produit de ses rayons, aussi bien dans ses magasins que dans ses autres enseignes, notamment Denner, Migrolino et sur Migros Online. 

«L’objectif de ces négociations est de garantir des prix justes et transparents», répond le service de presse à Blick. Ces perturbations temporaires d’approvisionnement liées aux tractations sur les prix ne sont pas nouvelles. Récemment, des rayons déserts de chocolats Lindt ou de boissons Coca-Cola ont également été observés pour cette même raison.

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Cependant, il ne s'agit pas uniquement de garantir des prix bas aux clients. Les détaillants doivent également préserver leurs marges sur un marché extrêmement concurrentiel. Si Migros doit payer un produit plus cher, l'entreprise n'a plus d'autres choix que d'augmenter les prix pour les clients, ou d'absorber elle-même la hausse des coûts.

Chez Aldi, en revanche, on assure que la pénurie est liée à la vague de chaleur en Suisse: «En raison des fortes chaleurs, nous avons constaté une augmentation de la demande d’eau minérale ces dernières semaines», répond l’enseigne à Blick. «Dans certains cas, un produit peut être temporairement indisponible dans un magasin.» 

Nestlé externalise sa division eau

Nestlé n'a pas souhaité commenter les négociations tarifaires avec Migros. Le géant de l'agroalimentaire a annoncé ce jeudi la scission de l'intégralité de son activité d'eau en bouteille au sein d'une nouvelle coentreprise baptisée Peranel. Cette société sera gérée conjointement avec le fonds d'investissement Platinum Equity, chacun détenant une participation de 50%. La nouvelle entité regroupera plus de 30 marques de renom, dont «San Pellegrino», «Perrier» et «Nestlé Pure Life». 

Dans le cadre de cette opération, la division eau de Nestlé a été valorisée à 4,5 milliards de francs. Le géant agroalimentaire basé à Vevey devrait pour sa part recevoir 2,8 milliards de francs en numéraire une fois la transaction finalisée.

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